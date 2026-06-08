Sieben Verkehrstote in der vergangenen Woche

Wien (OTS) -

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, ein E-Bike-Lenker, ein Fußgänger, ein Leichtmotorradlenker, ein Mitfahrer in einem Pkw und ein Pkw-Lenker bei sechs Verkehrsunfällen. Zu einem besonders tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 6. Juni 2026, im Bezirk Zwettl, Niederösterreich, bei dem die oben erwähnten Pkw-Insassen getötet wurden. Eine 34-jährige Pkw-Lenkerin fuhr vermutlich bei Rotlicht in eine unbeschrankte Eisenbahnkreuzung ein und wurde dabei von einem herannahenden Güterzug erfasst. Der Lokführer führte noch eine Notbremsung durch, konnte den Zug jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und schleifte den Pkw 500 Meter mit. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die Lenkerin und ihr 39-jähriger Mitfahrer sofort getötet. Ein zweijähriges Kind, welches im Kindersitz gesichert war, wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Am verlängerten Wochenende, zwischen Donnerstag und Sonntag, verunglückten fünf der sieben verstorbenen Verkehrsteilnehmer.

Sechs Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen L und eine auf einer Autobahn ums Leben. Fünf Verkehrstote mussten in Niederösterreich und je einer in Oberösterreich und Tirol beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in jeweils zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine Vorrangverletzung und in je einem Fall eine Beeinträchtigung des Lenkers und ein Fehlverhalten des Fußgängers. Drei Verkehrstote waren ausländische Staatsangehörige und zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 7. Juni 2026 gab es im österreichischen Straßennetz 126 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2025 waren es 137 und 2024 113.