Termine am 8. Juni in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



16.30 Uhr, Eröffnung der VHS Donaustadt am neuen Standort in der Attemsgasse mit u.a. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (22., Attemsgasse 38) (Schluss) red

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