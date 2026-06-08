- 08.06.2026, 08:24:32
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PK-Reminder: Flächendeckendes Darmkrebs-Screening in Wien startet
Pressekonferenz im Wappensaal u.a. mit Ludwig und Hacker am Dienstag, 9. Juni 2026 um 12:00 Uhr
Am Dienstag, den 9. Juni 2026 startet das flächendeckende Darmkrebs-Screening in der Bundeshauptstadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren alle Projektbeteiligten die Details zum Programm und zum konkreten Ablauf für die Wienerinnen und Wiener.
Als Gesprächspartner*innen stehen zur Verfügung:
- Bürgermeister Michael Ludwig
- Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
- LAbg. und Gesundheitssprecherin NEOS Wien Jing Hu
- Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer
- Manuela Kirschner, BDO Austria und Angela Hengsberger, WePrevent
Zeit und Ort
Dienstag, 9. Juni 2026
Beginn: 12:00 Uhr
Aufgrund der unsicheren Wettervorhersage findet die Pressekonferenz im Wappensaal im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock, Zugang über Feststiege 2 oder Lift bei der Stiege 8) statt und nicht (!) im Arkadenhof.
Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.
Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.
Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.
Flächendeckendes Darmkrebs-Screening in Wien startet
Am Dienstag, den 9. Juni 2026 startet das flächendeckende Darmkrebs-Screening in der Bundeshauptstadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren alle Projektbeteiligten die Details zum Programm und zum konkreten Ablauf für die Wienerinnen und Wiener. Als Gesprächspartner*innen stehen zur Verfügung: - Bürgermeister Michael Ludwig - Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - LAbg. und Gesundheitssprecherin NEOS Wien Jing Hu - Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer - Manuela Kirschner, BDO Austria und Angela Hengsberger, WePrevent
Datum: 09.06.2026, 12:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Wappensaal im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock, Zugang über Feststiege 2 oder Lift bei der Stiege 8)
Lichtenfelsgasse 2
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Mario Dujakovic
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wien.gv.at
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