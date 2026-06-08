PK-Reminder: Flächendeckendes Darmkrebs-Screening in Wien startet

Wien (OTS) -

Am Dienstag, den 9. Juni 2026 startet das flächendeckende Darmkrebs-Screening in der Bundeshauptstadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren alle Projektbeteiligten die Details zum Programm und zum konkreten Ablauf für die Wienerinnen und Wiener.

Als Gesprächspartner*innen stehen zur Verfügung:

Bürgermeister Michael Ludwig

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

LAbg. und Gesundheitssprecherin NEOS Wien Jing Hu

Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer

Manuela Kirschner, BDO Austria und Angela Hengsberger, WePrevent

Zeit und Ort

Dienstag, 9. Juni 2026

Beginn: 12:00 Uhr

Aufgrund der unsicheren Wettervorhersage findet die Pressekonferenz im Wappensaal im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock, Zugang über Feststiege 2 oder Lift bei der Stiege 8) statt und nicht (!) im Arkadenhof.

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Flächendeckendes Darmkrebs-Screening in Wien startet

Am Dienstag, den 9. Juni 2026 startet das flächendeckende Darmkrebs-Screening in der Bundeshauptstadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren alle Projektbeteiligten die Details zum Programm und zum konkreten Ablauf für die Wienerinnen und Wiener. Als Gesprächspartner*innen stehen zur Verfügung: - Bürgermeister Michael Ludwig - Gesundheitsstadtrat Peter Hacker - LAbg. und Gesundheitssprecherin NEOS Wien Jing Hu - Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer - Manuela Kirschner, BDO Austria und Angela Hengsberger, WePrevent

Datum: 09.06.2026, 12:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wappensaal im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock, Zugang über Feststiege 2 oder Lift bei der Stiege 8)

Lichtenfelsgasse 2

1010 Wien

Österreich

URL: https://www.wien.gv.at