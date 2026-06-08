Generationenwechsel bei Kohl > Partner: Stefan Brida wird Managing Partner

Innsbruck (OTS) -

Das Tourismusberatungsunternehmen Kohl > Partner erweitert seinen Partnerkreis: Der 30-jährige Stefan Brida steigt zum Managing Partner auf und übernimmt die Anteile von Werner Taurer. Mit diesem Schritt setzt das Unternehmen bewusst auf die nächste Generation in der Führungsebene.

Brida ist seit 2019 Teil von Kohl > Partner und hat in den vergangenen sechs Jahren zentrale Beratungsfelder maßgeblich mitentwickelt. Seine Schwerpunkte liegen in Controlling und operativer Betriebsoptimierung, Preisstrategien und Revenue Management sowie in Machbarkeitsprüfungen und Investitionsbegleitung in der Hotellerie. Zudem verantwortet er die Weiterentwicklung der Kohl > Partner Benchmarks und stärkt damit die datenbasierte Steuerung von Tourismusbetrieben. Seine Vision ist es, die Profitabilität in der Hotellerie nachhaltig zu verbessern und Betriebe durch konsequentes Controlling operativ messbar erfolgreicher und zukunftsfit zu machen.

„Mit Stefan erweitern wir den Partnerkreis um einen Kollegen, der fachliche Tiefe im Controlling mit unternehmerischem Denken verbindet und gleichzeitig für die nächste Generation in unserer Branche steht“, so Helmut List, Geschäftsführer von Kohl > Partner.

Brida absolvierte die Tourismusschule Villa Blanka in Innsbruck und sammelte internationale Erfahrung in der Ferien- und Kettenhotellerie. Er studierte am Management Center Innsbruck (MCI) mit Auslandssemester in Orlando und schloss sein Masterstudium in Entrepreneurship & Tourism mit Schwerpunkt Strategisches Management und Familienunternehmen ab. Neben seiner Beratungstätigkeit ist er auch in der Lehre am MCI und an der IMC Krems aktiv.

Werner Taurer, der das Unternehmen seit 1984 maßgeblich geprägt hat, übergibt seine Anteile auf eigenen Wunsch und wird sich künftig verstärkt auf die Beratung bei Kohl > Partner konzentrieren. „Ich freue mich, dass wir mit Stefan eine ausgezeichnete interne Lösung gefunden haben“, so Taurer.

Mit der Erweiterung des Partnerkreises unterstreicht Kohl > Partner seinen Anspruch, die Weiterentwicklung des Unternehmens aus den eigenen Reihen zu gestalten und frühzeitig Verantwortung an die nächste Generation zu übertragen.

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