Friedensweg von Spanien nach Jerusalem führt diesen Sommer durch Österreich

Wien (OTS) -

Im Sommer erreicht der internationale Peacewalk 2026 Österreich. Vom 25. Juni bis 13. August gehen Pilger*innen aus 19 Ländern gemeinsam von Vorarlberg über Innsbruck, Salzburg und Linz nach Wien und weiter zur ungarischen Grenze – Teil eines 8.500 Kilometer langen Friedenswegs von Finisterre in Spanien nach Jerusalem/Al-Quds. Über 1.000 Menschen aus ganz Europa haben sich bisher angemeldet; manche gehen die gesamten 15 Monate, andere nur eine Etappe oder einen Nachmittag. Koordiniert wird die österreichische Etappe vom Civil Action Network (CAN), einem Wiener Verein zur Stärkung der Zivilgesellschaft.

Der Peacewalk 2026 hält in Österreich bewusst an den KZ-Gedenkstätten Mauthausen und Melk, wo strukturierte Friedensdialoge zum Programm gehören; in den Städten ergänzen Filmvorführungen, Podiumsdiskussionen und Workshops. So verbinden die Pilger*innen österreichische Erinnerungskultur mit ihrer Friedensbotschaft Richtung Nahost – ohne historische Gleichsetzung, aber mit der Frage, was wir hier für dort lernen können und umgekehrt.

Im Mittelpunkt stehen zwei Menschen, die zeigen, dass Versöhnung trotz persönlichen Verlusts möglich ist: der Israeli Maoz Inon und der Palästinenser Aziz Abu Sarah, die beide enge Angehörige im Nahostkonflikt verloren haben und heute gemeinsam für den Frieden eintreten (Buch: „The Future is Peace"). Parallel sammelt der Peacewalk Spenden für Basisinitiativen wie Women Wage Peace, Combatants for Peace oder Parents Circle. Initiiert wurde der Weg vom niederländischen Theologen Rikko Voorberg, unterstützt u. a. von Mpho Tutu, Harcourt Klinefelter und dem früheren UN-Diplomaten Jan Pronk.

Die fünf zentralen Stationen in Österreich 2026:

Grenzübertritt Schweiz-Vorarlberg – Donnerstag, 25. Juni

Innsbruck – Samstag, 4. – Montag, 6. Juli

Salzburg – Dienstag, 14. – Donnerstag, 16. Juli

Linz / Mauthausen – Freitag, 24. – Montag, 27. Juli

Wien – Donnerstag, 6. – Sonntag, 9. August

Hinweis: Honorarfreie Fotos für journalistische Zwecke sind auf Anfrage verfügbar.

Grenzübertritt des Peacewalks

Mit einem gemeinsamen Ritual überquert der Peacewalk 2026 die Grenze von der Schweiz nach Österreich und startet damit offiziell seine österreichische Etappe. Der Pilgerstab wird an die österreichische Gruppe übergeben – begleitet von Segen und Friedensliedern und mit dem Jerusalemweg-Begründer Johannes Aschauer als Gast. Der Grenzübertritt ist öffentlich und ohne Anmeldung zugänglich.

Datum: 25.06.2026, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Zollbrücke Meiningen

Schweizerstraße

6812 Meiningen

Österreich

URL: https://civilaction.net/event/peacewalk-border-crossing-ch-at/