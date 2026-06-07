- 07.06.2026, 13:00:32
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- OTS0022
Termine am 8. Juni in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 16.30 Uhr, Eröffnung der VHS Donaustadt am neuen Standort in der Attemsgasse mit u.a. Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler und Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (22., Attemsgasse 38)
(Schluss) red
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