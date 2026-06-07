ORF Hearing-Auswahl: Fragenkatalog an Stiftungsratsvorsitzenden Lederer

Wien (OTS) -

Dr. Sonja Sagmeister plädiert an die Stiftungsräte, dass ALLE 13 ORF-KANDIDATEN - die in der ersten Auswahlrunde (laut EU Ausschreibungskriterien ) als geeignet beurteilt wurden, ihr Programm auch mündlich im Hearing präsentieren dürfen. Ein Ausschluss der Hälfte aller Bewerber:innen mit der sogenannten “Ösi Klausel” rückt den Auswahlprozess rund um den ORF- Generalsposten in ein schiefes Licht. Damit könnte sich rund um das Prozedere ein ähnliches Spannungsfeld ergeben, wie nach dem Rücktritt des ehemalige ORF-Generaldirektors Weißmann, als sich der ORF-Vorsitzende auf juristisch unsicheres Parkett begeben hat. Rund um den Bestellvorgang gibt es nur zwei Möglichkeiten: Entweder kennt Heinz Lederer das Europäische Meinungsfreiheitsgesetz nicht im Detail, oder er hat nicht verstanden, dass ein Hearing-Ausschlusses der anderen Kandidat:innnen (die von KEINEM Freundeskreis bisher nominiert wurden), das europäische EMF-Gesetz ad absurdum führen würde.

Deshalb folgende 7 FRAGEN zu Ausbildungsnachweisen, die Lederer, als “obersten Stiftungsrat” für das ORF-Hearing zur Personalauswahl befähigen:

1.) Welcher Lebenslauf qualifiziert Sie, diesen Stiftungsrat in die ORF-Zukunft zu führen?

Warum findet man bis dato weder Information zu einer abgeschlossenen Lehre noch zu einem abgeschlossenen, einschlägigen Studium, das Fähigkeiten unterstreichen würde, um die richtige Auswahl für die Führung eines Milliarden-Konzerns wie den ORF maßgeblich mitzuentscheiden?

2.) Haben Sie eine Ausbildung zum Aufsichtsrat um Fehler bei der Zulassung zum ORF-Hearing auszuschließen und Klagen zu vermeiden?

3.) Wie kommt es dazu, dass gut informierte Kreise behaupten, Dr.in Sonja Sagmeister wäre nicht geeignet, weil ihr ORF- Konzept “zu rudimentär” wäre?

Ein ORF Konzept in der Bewerbung war laut Ausschreibung “erwünscht", aber kein Muss.

Sagmeisters Konzept ist klar: "Gegen Postenschacher und für unabhängigen Journalismus". Sparkonzepte können erst seriös erarbeitet werden, sobald der Rohbericht des Rechnungshofes aufliegt! Alle Kandidaten sind gerne bereit, ihre Konzepte mündlich zu erörtern und etwaige, offene Fragen im Hearing zu beantworten

4.) Haben Sie Coaching oder Sensibilisierungskurse zu Gleichstellung und Anti-Diskriminierung absolviert?

Im ORF kam es beim Umgang mit hoch qualifizierten Frauen, immer wieder zu Missständen und Täter blieben über Jahre sanktionsbefreit - unter den Augen aller Stiftungsräte. Erst nach öffentlichem Druck, reagierte ein Stiftungsrat. Nach den “Ekelchats” rund um Ex-ORF General Weißmann sind wieder zwei Männer medial in Favoriten-Rolle gerutscht und wurden auch von Ihnen nominiert. Welche Signal sendet man damit?

5.) Zählt für Sie als Vorsitzender “öffentlich-rechtliches Mindset” bei Nominierung?

Nominiert wurden 3 Kandidaten, die bei Privatsendern den öffentlich-rechtlichen Auftrag teilweise konterkarikiert (Breitenecker, Altenburger, Schütz) haben. Dennoch wollte man sie ZULASSEN. Das zeigt einerseits Offenheit, andererseits aber inkonsistente Argumente rund um die Hearing- Auswahl.

6.) Schließen Sie aus, dass Sie vor der Entscheidung rund um Hearing-Zulassung mit Politikern, “Spin-Doktoren” wie Gerald Fleischmann informell gesprochen haben, um richtigen Wind für “Favoriten” oder “Personalpakete” zu machen? Ist Ihnen bewusst, dass jegliche Nennung von “Personalpaketen” durch ORF Generals-Kandidaten, EU Ausschreibungskriterien widerspricht und Kandidaten disqualifizieren könnte, da es nach “Postendeals” im ORF riechen könnte?

7.) Ist Ihnen bewusst, dass man mit der “Ösi- Klausel” (Nennung eines Stiftungsrats für Einladung in das Hearing nötig) EU-Vorgaben ad absurdum führen würde?

Die Tiroler Tageszeitung, KRONE, oe24, der Standard, Salzburger Nachrichten, haben berichtet, dass Sonja Sagmeister eine Welle der Unterstützung aus der Bevölkerung erfährt: nicht nur via social media, sondern auch aus der Zivilgesellschaft. Für die Nominierung eingesetzt haben sich: Franz Fischler (ehem. Präsident Forum Alpbach/ EU Kommissar), Spitzendiplomat Wolfgang Petritsch (Präsident Kreisky Forum, Austrian Marshall Plan). Auch Top-Journalisten wie Mathew Karnitschnig (vormals POLITICO) und der interim. Präsident des Weltwirtschaftsforums in Davos Peter Brabeck-Letmathe sind überzeugt, dass Sonja Sagmeister alle Qualitäten mitbringt um für einen öffentlich rechtlichen Sender in Sinne der Gebührenzahler zu kämpfen.

Das Komitee wird abgerundet durch die Heldin im Kampf gegen “Postendeals im Finanzamt Braunau” Dr. Christa Scharf. Ignoriert der Stiftungsratsvorsitzende das Europäische Medienfreiheitsgesetz, könnte er dafür haftbar gemacht werden. Bis Montag Vormittag läuft die Nenn-Frist. Bis dato wurde Sonja Sagmeister von keinem Stiftungsrat genannt. Ihre Unterstützer: Gebührenzahler:innen und Menschen mit Zivilcourage. Wer Sonja Sagmeister unterstützt, kann das mit einem mail an [email protected] tun.