Karner: Erstes Arbeitsgespräch mit neuem ungarischen Innenminister Gábor Pósfai

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner traf am Rande der EU-Innenministerkonferenz in Luxemburg am 5. Juni 2026 seinen neuen ungarischen Amtskollegen Gábor Pósfai zu einem Arbeitsgespräch. Dabei wurden vor allem die gemeinsame Bekämpfung der Schleppermafia im Rahmen der "Operation Fox", aber auch die Zusammenarbeit beim Schutz der Außengrenzen besprochen.

„Ungarn ist ein wichtiger Partner im konsequenten Vorgehen gegen die Schleppermafia sowie beim Schutz der Grenzen. Diese enge Zusammenarbeit wird auch in Zukunft mit der neuen ungarischen Regierung intensiv fortgesetzt werden“, betonte Innenminister Gerhard Karner nach dem Arbeitsgespräch.

"Operation Fox" – Erfolgreiche Bekämpfung der Schleppermafia seit Ende 2022

Durch die Einrichtung der "Operation Fox" wurde im Dezember 2022 ein Meilenstein in der grenzübergreifenden Schlepperbekämpfung gesetzt. Rund 30 österreichische Polizistinnen und Polizisten unterstützen seither die ungarische Polizei auf ungarischem Staatsgebiet bei der Schlepperbekämpfung. Die Zahl der illegalen Übertritte an der burgenländisch-ungarischen Grenze ist seither massiv zurückgegangen. Während in der Kalenderwoche 41/2022 mehr als 3.500 Aufgriffe nach illegaler Einreise im Burgenland verzeichnet wurden, waren es in der Kalenderwoche 22/2026 nur 17 Aufgriffe. Diese Tendenz setzt sich fort und die enge Kooperation im Rahmen der Operation Fox wird auch in Zukunft fortgeführt.

Unterstützung der ungarischen Polizei beim Schutz der Außengrenzen

Seit 2022 unterstützen österreichischen Polizistinnen und Polizisten die ungarische Polizei auch beim Schutz der Grenzen zu Rumänien und Serbien. Mehr als 20 österreichische Beamtinnen und Beamte sind hier mit technischem Equipment wie Wärmebildbusse oder Drohnen an verschiedenen Grenzabschnitten im Einsatz. Auch diese Unterstützung wird durch die österreichische Polizei intensiv fortgesetzt.