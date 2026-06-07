  • 07.06.2026, 08:00:42
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„ZIB Wissen“: Anpfiff zur Fußball-WM

Am 9. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Das Runde muss ins Eckige“ – das ist Fußball, einfach heruntergebrochen. Wie oft im Leben steckt auch hier der Teufel im Detail, denn das Spiel ist seit Langem mehr als ein Spiel: Es ist ein Milliardengeschäft, es ist Bühne für die Reichen, Schönen und die Politik, es ist eine Institution mit Regeln, die immer wieder gebrochen werden – am Feld und hinter den Kulissen. Und es ist – trotz allem – der Sport, der die Weltbühne dominiert, der die Fans inspiriert und die Massen immer noch in die Stadien treibt. Am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, ist live in ORF 1 und auf ORF ON Anpfiff für die Fußball-WM 2026. Ausgetragen in Kanada, Mexiko und den USA. „ZIB Wissen“ macht sich am Dienstag, dem 9. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf die Spuren von „König Fußball“. Tobias Pötzelsberger und Alina Zellhofer gehen den sportlichen, wirtschaftlichen, politischen und historischen Aspekten nach: Wie ist der amtierende FIFA-Chef einzuschätzen? Wo liegen die Wurzeln des Fußballfiebers wirklich? Und warum wissen wir heute mehr über Fußballstars, als wir zum Teil über uns selbst wissen?

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