Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler zum Tod von Elfie Semotan

Wien (OTS) -

Mit großer Bestürzung reagieren Wiens Bürgermeister Michael Ludwig und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler auf den Tod der Fotografin Elfie Semotan. „Mit Elfie Semotan verliert Österreich eine seiner bedeutendsten Fotografinnen. Über Jahrzehnte hat sie mit ihrer unverwechselbaren Bildsprache die österreichische und internationale Mode-, Porträt- und Kunstfotografie geprägt und dabei Generationen von Fotograf*innen inspiriert“, würdigt Bürgermeister Michael Ludwig die Verstorbene. „Ihre Fotografien verbanden Eleganz mit Menschlichkeit, Präzision mit Empathie. Sie verstand es wie kaum jemand, hinter die Oberfläche zu blicken und die Würde, Individualität und Schönheit ihrer Motive sichtbar zu machen. Mit ihrem Ableben verliert Österreich eine außergewöhnliche Künstlerin, deren Werk weit über die Grenzen unseres Landes hinausstrahlt.“

„Elfie Semotan hat die österreichische Fotografie international sichtbar gemacht und ihr zugleich eine unverwechselbare künstlerische Handschrift verliehen“, ergänzt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler. Die gebürtige Welserin absolvierte die Modeschule Hetzendorf in Wien und ging anschließend nach Paris, wo sie zunächst als Model arbeitete. Schon früh wurde ihr jedoch klar, dass sie ihre eigentliche Ausdrucksform nicht vor, sondern hinter der Kamera finden würde. Aus dieser Entscheidung entwickelte sich eine außergewöhnliche Karriere, die sie zu einer der prägenden Persönlichkeiten der österreichischen Fotografie machte.

„Mit ihrem Blick verband sie das Glamouröse stets mit dem Menschlichen“, so Kaup-Hasler weiter. „Ihre Modefotografie wirkte nie bloß inszeniert, sondern erzählte von echten Menschen, von Haltung, Persönlichkeit und dem leisen Zauber des Alltäglichen. Sie suchte das Authentische, das Unverstellte und fand darin eine zeitlose Bildsprache von großer Kraft.“ Internationale Magazine wie Vogue, Harper’s Bazaar, Esquire und The New Yorker zählten ebenso zu ihren Auftraggebern wie zahlreiche renommierte Unternehmen. Besonders ihre langjährige Zusammenarbeit mit Helmut Lang wurde zu einer der prägenden Verbindungen zwischen Fotografie und Mode der vergangenen Jahrzehnte. Auch ihre Kampagnen für Palmers oder Römerquelle sind bis heute Teil des kollektiven Bildgedächtnisses Österreichs.

Kaup-Hasler erinnert zudem an die persönliche Begegnung mit der Künstlerin: „Ich hatte mit Elfie Semotan wunderbare Gespräche, bei denen mir klar wurde, dass Wien ein Haus für Fotografie fehlte. Gerne erinnere ich mich an ihre Retrospektive ‚Elfie Semotan. Haltung und Pose‘ im KunstHausWien im Jahr 2021. In gewisser Weise waren die Begegnungen mit ihr eine Initialzündung für das Foto Arsenal Wien, das heute als lebendiges Zentrum für Fotografie und Lens-Based Media wirkt. Ich fühlte mich von Elfie Semotan inspiriert und beschenkt – dafür bin ich ihr dankbar.“

Zuletzt lebte und arbeitete Elfie Semotan zwischen Wien, New York und dem Südburgenland, das sie als ihre zweite Heimat bezeichnete. Dort widmete sie sich zunehmend Landschaften, Bäumen und den stillen Schönheiten des Alltags. Auch in diesen Arbeiten zeigte sich jene besondere Fähigkeit, die ihr gesamtes Werk auszeichnete: die Schönheit des Gewöhnlichen sichtbar zu machen.

„Elfie Semotan hat die österreichische Fotografie nachhaltig geprägt und ihr internationale Anerkennung verschafft. Ihr Werk wird weit über ihre Lebenszeit hinauswirken“, betont Bürgermeister Ludwig. „Sie hat uns gezeigt, dass große Bilder nicht laut sein müssen, um nachhaltig zu wirken. Wien wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren“, so Kaup-Hasler abschließend.

Ihren Hinterbliebenen, den vielen Weggefährt*innen und allen, die durch ihr Werk inspiriert wurden, gilt tief empfundenes Mitgefühl.