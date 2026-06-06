FPÖ - Guggenbichler: SPÖ-Angst vor der FPÖ nimmt skurrile Züge an – Konsequenzen nach Marktamt-Eklat gefordert

Wien (OTS) -

Für scharfe Kritik sorgt ein Vorfall am Kutschkermarkt in Währing: Als Vertreter der FPÖ Währing Werbematerial an Marktbesucher verteilten, wollte ein Mitarbeiter des Marktamts dies plötzlich untersagen und wies sich dabei mit seinem Marktamtsausweis aus. Besonders brisant: Derselbe Mann wurde kurze Zeit später mitarbeitend beim SPÖ-Stand an der Ecke Währinger Straße/Kutschkermarkt angetroffen (Foto vorhanden und der SPÖ-Währing bereits übermittelt).

„Das ist ein unfassbarer Skandal. Entweder war dieser Herr offiziell für das Marktamt tätig oder er hat sich eigenmächtig in den Dienst gestellt, um gegen die FPÖ vorzugehen. Beides ist inakzeptabel“, zeigte sich der Währinger FPÖ-Obmann LAbg. Udo Guggenbichler empört.

Für Guggenbichler wirft der Vorfall schwerwiegende Fragen zur politischen Neutralität öffentlicher Bediensteter auf. „Wie nervös ist die SPÖ Wien mittlerweile, dass sie offenbar derartige Angst vor der FPÖ hat? Wenn öffentliche Strukturen dazu missbraucht werden, politische Mitbewerber zu behindern, ist eine rote Linie überschritten.“

Die FPÖ fordert eine umgehende Klarstellung der SPÖ-Wien sowie Konsequenzen für den betreffenden Mitarbeiter. Auch die für die Wiener Märkte zuständige NEOS-Stadträtin Bettina Emmerling sei gefordert, den Vorfall lückenlos aufzuklären und entsprechende Maßnahmen zu setzen.

„Wir werden uns durch solche Methoden nicht aufhalten lassen. Der Vorfall zeigt einmal mehr, wie dringend Wien einen politischen Kurswechsel braucht. Für diesen werden wir gemeinsam mit der FPÖ und unserem Landesparteiobmann Dominik Nepp sorgen“, betont Guggenbichler.