  • 05.06.2026, 15:50:02
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  • OTS0069

PK-AVISO: Flächendeckendes Darmkrebs-Screening in Wien startet

Pressekonferenz u.a. mit Ludwig und Hacker am Dienstag, 9. Juni 2026 um 12:00 Uhr

Wien (OTS) - 

Am Dienstag, den 9. Juni 2026 startet das flächendeckende Darmkrebs-Screening in der Bundeshauptstadt. Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentieren alle Projektbeteiligten die Details zum Programm und zum konkreten Ablauf für die Wienerinnen und Wiener.

Als Gesprächspartner*innen stehen zur Verfügung:

  • Bürgermeister Michael Ludwig
  • Gesundheitsstadtrat Peter Hacker
  • LAbg. und Gesundheitssprecherin NEOS Wien Jing Hu
  • Wiener ÖGK-Landesstellenausschuss-Vorsitzende Agnes Streissler-Führer
  • Manuela Kirschner, BDO Austria und Angela Hengsberger, WePrevent

Zeit und Ort
Dienstag, 9. Juni 2026
Beginn: 12:00 Uhr

Bei Schönwetter: Arkadenhof im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse)

Bei Schlechtwetter: Wappensaal im Wiener Rathaus (Eingang Lichtenfelsgasse, 1. Stock, Zugang über Feststiege 2 oder Lift bei der Stiege 8)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf www.wien.gv.at übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter presse.wien.gv.at abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Mario Dujakovic
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wien.gv.at

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