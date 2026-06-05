- 05.06.2026, 15:41:32
- /
- OTS0068
„Das Gespräch“ zum Thema „Feilschen bis zuletzt: Spart die Regierung gerecht?“
Am 7. Juni um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit Krainer, Ottenschläger, Schuberth und Franz Schellhorn
Am Mittwoch präsentiert Finanzminister Markus Marterbauer sein Doppel-Sparbudget. „Alle“ müssen ihren Beitrag leisten, betont die Regierung, die bis zuletzt über Einsparungen im Sozialbereich verhandelt. Aber werden die Lasten auch fair verteilt – insbesondere zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden? Was ist notwendig, was ist sozial gerecht? Und führt dieses Budget aus der Krise? Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 7. Juni 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit:
Kai Jan Krainer
Budgetsprecher SPÖ
Andreas Ottenschläger
Finanzsprecher ÖVP
Helene Schuberth
Bundesgeschäftsführerin ÖGB
Franz Schellhorn
Agenda Austria
Rückfragen & Kontakt
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF