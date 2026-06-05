Wiener Redetalente räumten beim Bundesfinale vom Jugendredewettbewerb ab

Wien (OTS) -

Wortgewaltig, mutig und unüberhörbar: Vom 31. Mai bis 3. Juni trafen die besten jungen Redner*innen aus ganz Österreich und Südtirol beim Bundesfinale vom 73. Bundesfinale des Jugend-Redewettbewerbs in Wien aufeinander. Für das Wiener Team wurde das Finale zu einem Triumph: Alle 6 angetretenen Jugendlichen sicherten sich eine Spitzenplatzierung auf dem Podium.

Vizebürgermeisterin und Jugendstadträtin Bettina Emmerling zeigt sich begeistert vom Erfolg der Wiener Delegation: „Unsere Jugendlichen haben bewiesen, wie viel Kraft, Tiefe und Mut in ihren Stimmen steckt. Sie haben nicht nur rhetorisch brilliert, sondern auch die brennenden Themen unserer Zeit auf den Punkt gebracht. Ganz Wien ist stolz auf diesen großartigen Erfolg – ich gratuliere allen Siegerinnen von Herzen!“

Die Wiener Platzierungen im Überblick:

Melanie Lugar (Business Academy Maygasse, 1130 Wien) - 1. Platz Spontanrede - Themenschwerpunkt Arbeit und Bildung

- Themenschwerpunkt Arbeit und Bildung Aïda Cisse (Walz Wiener LernZentrum, 1140 Wien)- 1. Platz Klassische Rede Höhere Schulen - Probleme im Stadtbild? Probleme im System!

- Probleme im Stadtbild? Probleme im System! Carolin Wotschke (VBS Schönborngasse, 1080 Wien) - 1. Platz Sprachrohr - Zeitzonen

Zeitzonen Diana Klenkhart (De La Salle Schule Strebersdorf, 1210 Wien)- 2. Platz Klassische Rede Mittelschule - Kindesmisshandlung: Unsichtbare Narben, sichtbare Folgen

- Kindesmisshandlung: Unsichtbare Narben, sichtbare Folgen Tamina Isakovic (Bildungszentrum Kenyongasse, 1070 Wien) - 3. Platz Klassische Rede Polytechnische Schule/FMS - Lächeln als Maske (was wir nicht sehen wollen)

- Lächeln als Maske (was wir nicht sehen wollen) Michelle Fellinger (Berufsschule für Industrie und Finanzen, 1120 Wien) - 3. Platz Klassische Rede Berufsschule - KI: Freund oder Feind der Zukunft

Reden, um zu bewegen: Der Weg ins Bundesfinale

Hinter den Jugendlichen liegt ein intensiver Wettbewerb. Rund 100 Wiener Schüler*innen im Alter von 13 bis 21 Jahren stellten sich der Vorrunde des Landesfinales. Die 19 besten Talente matchten sich schließlich im Wiener Rathaus, wo die 6 Landessiegerinnen ihr Ticket für das Bundesfinale gelöst haben.

Der traditionsreiche Jugend-Redewettbewerb wird österreichweit vom Bundeskanzleramt koordiniert. In Wien wird er von WIENXTRA-Schulevents in enger Kooperation mit der Stadt Wien (Bildung und Jugend) für die Organisation und die Begleitung der Talente durchgeführt.

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