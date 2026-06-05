- 05.06.2026, 13:44:02
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- OTS0059
Runder Tisch mit Jugendlichen und Jugendorganisationen zum Social-Media-Verbot
Auf Einladung von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler finden sich am Dienstag, 9. Juni Jugendliche und Vertreter:innen aus Jugendorganisationen zu einer Diskussionsrunde im Medienministerium ein.
Vor dem Round Table findet ein Doorstep mit Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler statt.
Termin für Medien:
Datum: Dienstag, 9. Juni 2026
Uhrzeit: Doorstep um 10:40 Uhr
Ort: Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Radetzkystr. 2, 1030 Wien, Österreich
Für den Doorstep ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.
Bitte um Anmeldung, damit ein reibungsloser Zutritt organisiert werden kann unter [email protected]
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at
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