  • 05.06.2026, 13:44:02
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  • OTS0059

Runder Tisch mit Jugendlichen und Jugendorganisationen zum Social-Media-Verbot

Wien (OTS) - 

Auf Einladung von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler finden sich am Dienstag, 9. Juni Jugendliche und Vertreter:innen aus Jugendorganisationen zu einer Diskussionsrunde im Medienministerium ein.

Vor dem Round Table findet ein Doorstep mit Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler statt.

Termin für Medien:

Datum: Dienstag, 9. Juni 2026

Uhrzeit: Doorstep um 10:40 Uhr

Ort: Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Radetzkystr. 2, 1030 Wien, Österreich

Für den Doorstep ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.

Bitte um Anmeldung, damit ein reibungsloser Zutritt organisiert werden kann unter [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung I/6 - Öffentlichkeitsarbeit
+43 1 71606-664781
[email protected]
www.bmwkms.gv.at

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