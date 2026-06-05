SPÖ-Termine von 8. bis 14. Juni 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 8. Juni 2026

10.00 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann eröffnet den 9. FrauenGesundheitsDialog unter dem Titel „Mädchen und Frauen. Selbstbestimmt. Geschlechtergerechte Gesundheitsversorgung: Who cares – when it’s women?!“. Infos unter https://goeg.at/frauengesundheitsdialog_2026 (Urania, Uraniastr. 1, 1010 Wien).

18.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zu einer Filmpräsentation mit anschließender Diskussion über „Second Wind“. Mit Tessa Szyszkowitz im Gespräch mit Amb. Rubert Weinmann, Yurii Vitrenko, Oleksandr Irkhin, Masha Kondakova und Gena Gazin. Infos und Anmeldung unter https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/second-wind-screening-and-panel-discussion (Akademiestr. 13, 1010 Wien).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Irene Horejs im Gespräch mit Thea Riofrancos und Simela Papatheophilou zum Thema „Extraction. The Frontiers of Green Capitalism“. Infos und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/extraction-the-frontiers-of-green-capitalism(Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 9. Juni 2026

10.40 Uhr Doorstep von Vizekanzler, Medienminister Andreas Babler zum Round Table mit Jugendlichen und Vertreter*innen von Jugendorganisationen zum Social-Media-Verbot (Ministerium, Radetzkystraße 2).

15.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner vergibt gemeinsam mit Bundesminister Totschnig den Sustainability Award (Marmorsaal des BMLUK, Stubenring 1, 1010 Wien).

19.30 Uhr Vizekanzler, SPÖ-Parteivorsitzender Andreas Babler in Graz: „Come Together mit Andreas Babler und Doris Kampus“. Infos und Anmeldung unter https://stmk.spoe.at/come-together-mit-andreas-babler-und-doris-kampus/ (SPÖ Pavillon, Volksgartenstraße 11, 8020 Graz).

MITTWOCH, 10. Juni 2026

8.00 Uhr Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

10.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen. Finanzminister Markus Marterbauer hält die Budgetrede (Parlament).

12.00 Uhr SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr übergibt gemeinsam mit SPÖ-Nationalratsabgeordneter, SPÖ-Frauensprecherin Sabine Schatz die Petition „Gewaltschutz von Müttern und ihren Kindern nach der Trennung“ im Parlament.

15.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler bei der Eröffnung des 75. Österreichischen Städtetags (Montanuniversität Leoben).

DONNERSTAG, 11. Juni 2026

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

19.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zu einer Podiumsdiskussion mit Robert Misik im Gespräch mit Marcel Lewandowsky zum Thema „Die globale Rechte“. Infos und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/die-globale-rechte (Bruno Kreisky Forum, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 12. Juni 2026

9.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner hält einen Vortrag bei der Tagung des Österreichischen Universitätsprofessor/Innenverbands (UPV) der DACH-Länder (Aula der TU Graz, Rechbauerstraße 12, 8010 Graz).

18.00 Uhr Das Kreisky-Forum lädt zu einem Bruno Kreisky Special mit Philipp Blom im Gespräch mit Mikhail Zygar zum Thema „The Future that never came“. Infos und Anmeldung unter: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/the-future-that-never-came (MQ Libelle, Museumsplatz 1, 1070 Vienna).

19.00 Uhr Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner bei „Tanz den Kepler“ – Sommerball der JKU Linz.

SAMSTAG, 13. Juni 2026

10.00 Uhr SPÖ-Parteivorsitzender, Vizekanzler Andreas Babler und Staatssekretärin Michaela Schmidt nehmen am Landesparteitag der SPÖ Salzburg teil (St. Johann in Pongau).

SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende, Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin Korinna Schumann, SPÖ-Klubobmann Philip Kucher, SoHo-Vorsitzender und SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner, SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger und SPÖ-Nationalratsabgeordnete Petra Bayr nehmen an der Pride-Parade in Wien teil.

Bundesministerin Eva-Maria Holzleitner beim 122. Oberösterreicher-Ball (Arkadenhof des Wr. Rathauses).

SONNTAG, 14. Juni 2026

18.45 Uhr Bundesminister Peter Hanke bei der Premierenfahrt des neuen Nightjets nach Zürich gemeinsam mit Salome Meyer, I.E. Botschafterin der Schweiz in Österreich, Sabine Stock, Vorständin ÖBB-PV AG, Philipp Mäder, Leiter Internationaler Personenverkehr SBB, Sandra Neukart, COO Österreich Werbung und Sara Roloff, CEO Swiss Travel System (Hauptbahnhof Wien).

(Schluss) bj/lw