„Thema“: Eingemauerte Leiche – Rätsel um Tote in Münchendorf

Wien (OTS) -

Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 8. Juni 2026, um 21.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON folgende Beiträge:

Eingemauerte Leiche – Rätsel um Tote in Münchendorf

Im November wäre sie 100 Jahre alt geworden. Ein Bekannter wollte aus diesem Anlass eine Frau in ihrem Haus nahe Wien besuchen. Als niemand öffnet, alarmiert er die Polizei. Spürhunde finden die offenbar schon vor Jahren verstorbene, mumifizierte Frau eingemauert hinter einer Wand. Wer hat die Frau dort versteckt, was ist das Motiv dafür und wer hat in all den Jahren den Garten gepflegt? Die zuständige Staatsanwaltschaft Wien gibt dazu bisher kaum Auskünfte. Doch es soll nach ihrem im Ausland lebenden Sohn gesucht und in Richtung Sozialleistungsbetrug ermittelt werden. Das wäre kein Einzelfall, berichtet Markus Waibel.

Getötete Katze – Aufruhr im Dorf nach Tierquäler-Video

„Es war einfach so grauslich und arg. Ich hab nicht ausgehalten, dass diesen Männern nach so einer Tat nichts passiert.“ Es ist die Erklärung der Frau, die ein verstörendes Video veröffentlicht hat: Es zeigt, wie vier junge Männer aus Brixen im Thale eine Katze zu Tode quälen. Das Video geht auf Social Media viral und zieht eine Welle von Hass und Gewaltandrohungen gegen die Tierquäler nach sich. Menschen veröffentlichen online Namen, Adressen und Kontaktdaten der angeblichen Täter und deren Familienangehörigen. Dabei trifft es auch Unbeteiligte. Laura Mlakar und Andrea Poschmaier über einen Vorfall, der einen ganzen Ort zur Zielscheibe macht.

Mehr als Überlebenshilfe – 80 Jahre Care-Paket

„Die Care-Pakete waren ein Lichtblick“, erinnert sich die 91-jährige Wienerin Christa Chorherr. 1946, als die österreichische Bevölkerung nach dem Krieg Hunger leidet, bringen die Hilfspakete aus den USA dringend benötigte Nahrungsmittel. Und sie geben auch Hoffnung auf bessere Zeiten sowie das Gefühl, von der Welt nicht ganz vergessen zu sein. Silvia Heimader hat für „Thema“ mit Zeitzeuginnen über ihre Kindheit in der Nachkriegszeit gesprochen und im ORF-Archiv kaum bekanntes historisches Material gefunden.

Vatertag – Vater sein einst und heute

„Es war für mich von vornhinein klar, dass Kinderbetreuung nicht Sache der Frau allein sein sollte“, sagt 1984 der Jungvater Erwin Greiner im Interview für die ORF-Sendung „Wir: Die neuen Väter“. 42 Jahre später sind Väter wie er noch immer die Ausnahme. Österreich ist europäisches Schlusslicht in Sachen Väterkarenz. Im Schnitt bleiben Väter neun Tage zu Hause, Mütter länger als ein Jahr. Jakob Steiner hat die Väter von damals wieder besucht und mit ihnen über ihre Alltagskämpfe, aber auch über ihren Blick auf heutige Rollenbilder gesprochen.