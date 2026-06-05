ORF-„Pressestunde“ mit Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung

Wien (OTS) -

Gleiche Arbeit, gleicher Lohn – das ist für Georg Knill, Präsident der Industriellenvereinigung, selbstverständlich. Die Realität schaut allerdings anders aus: Frauen verdienen durchschnittlich 17 Prozent weniger als Männer. Der Lohntransparenzrichtlinie, die am Sonntag in Kraft treten soll, kann er nichts abgewinnen – zu viel Bürokratie, sagt Knill. Was ist sein Rezept für Lohngerechtigkeit? Wie zufrieden ist die Industrie mit den Budgetverhandlungen? Welche Reformschritte müssen gesetzt werden, und was sagt Knill zur aktuellen Pensionseinigung? Wie kann der Industriestandort Österreich bestehen und wie bewertet der IV-Präsident die Reformbemühungen der Wirtschaftskammer? Die Fragen in der „Pressestunde“ am Sonntag, dem 7. Juni 2026, um 11.50 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON stellen Johanna Hager, „Kurier“, und Thomas Langpaul, ORF.