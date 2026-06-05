  • 05.06.2026, 12:01:06
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Ausstellung „Es kamen Menschen an“ von Dilara Gündüz an der Pädagogischen Hochschule Wien

Soziologin Dilara Gündüz neben dem Ausstellungsplakat „Es kamen Menschen an“. Die Aufnahme entstand im Ausstellungsbereich der Pädagogischen Hochschule Wien.
Wien (OTS) - 

Mit der Ausstellung „Es kamen Menschen an“ präsentiert die Soziologin Dilara Gündüz von 2. bis 19. Juni 2026 an der Pädagogischen Hochschule Wien eine Auseinandersetzung mit den Lebensgeschichten jener Menschen, die im Zuge der sogenannten „Gastarbeiter“-Anwerbeabkommen nach Österreich kamen.

Die Ausstellung stellt persönliche Biografien und Porträts in den Mittelpunkt und macht Perspektiven sichtbar, die im öffentlichen Diskurs häufig nur am Rande wahrgenommen werden. Durch dokumentarische und biografische Zugänge werden individuelle Erfahrungen mit Fragen von Migration, Sichtbarkeit und gesellschaftlicher Zugehörigkeit verbunden.

Der Titel der Ausstellung verweist auf das Zitat „Es wurden Arbeiter gerufen, doch es kamen Menschen an“ und lenkt den Blick bewusst auf die Menschen hinter historischen Zuschreibungen. Die Ausstellung versteht sich als Beitrag zur Auseinandersetzung mit einem prägenden Kapitel österreichischer Migrationsgeschichte und dessen Bedeutung für die Gegenwart.

Die Eröffnung fand am 2. Juni 2026 an der Pädagogischen Hochschule Wien statt. In ihren Eröffnungsbeiträgen betonten Rektorin Barbara Herzog-Punzenberger und die Künstlerin Dilara Gündüz die gesellschaftliche Relevanz des Themas sowie die Bedeutung von Sichtbarkeit und Anerkennung für Menschen mit Migrationserfahrung.

Ein besonderes Merkmal der Ausstellung ist die Möglichkeit zur direkten Interaktion: Besucher*innen können über QR-Codes auf den Ausstellungstafeln persönliche Nachrichten an die porträtierten Personen übermitteln und in Dialog treten.

Die Ausstellung ist bis 19. Juni 2026 in der Aula Haus 1 der Pädagogischen Hochschule Wien zu sehen.

"Es kamen Menschen an"

von Dilara Gündüz

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Pädagogische Hochschule Wien / Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit und
Kommunikation
Dipl.-Ing. Barbara Müller, BEd
Telefon: +43 699 18 33 95 48
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Website: https://www.phwien.ac.at

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Vorschau Bild von Soziologin Dilara Gündüz neben dem Ausstellungsplakat „Es kamen Menschen an“. Die Aufnahme entstand im Ausstellungsbereich der Pädagogischen Hochschule Wien. [Bild, 527.46KB]
Vorschau Bild von Die Ausstellung präsentiert Lebensgeschichten von Menschen, die im Zuge der sogenannten „Gastarbeiter“-Anwerbeabkommen nach Österreich kamen. [Bild, 522.65KB]
Vorschau Bild von Dilara Gündüz spricht bei der Eröffnung ihrer Ausstellung „Es kamen Menschen an“ an der Pädagogischen Hochschule Wien. [Bild, 747.72KB]

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