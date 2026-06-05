- 05.06.2026, 12:01:08
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- OTS0049
AVISO: GEMEINSAM.SICHER mit der Österreichischen Nationalbank
„Generationen GEMEINSAM SICHER“: Doorstep und Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Innenminister Karner, 8. Juni 2026, 14 Uhr
Am 8. Juni 2026 findet ein Doorstep und die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Österreichischen Nationalbank statt. Anschließend folgt ein kurzer Gedankenaustausch.
Wann: 8. Juni 2026, 14 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/ytrvswhz
„Generationen GEMEINSAM SICHER“: Doorstep und Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Innenminister Karner
Doorstep und die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Österreichischen Nationalbank
Datum: 08.06.2026, 14:00 Uhr
Ort: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres
Herrengasse 7
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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