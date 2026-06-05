AVISO: GEMEINSAM.SICHER mit der Österreichischen Nationalbank

Wien (OTS) -

Am 8. Juni 2026 findet ein Doorstep und die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Österreichischen Nationalbank statt. Anschließend folgt ein kurzer Gedankenaustausch.

Wann: 8. Juni 2026, 14 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.

Akkreditierungslink: https://tinyurl.com/ytrvswhz

„Generationen GEMEINSAM SICHER“: Doorstep und Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit Innenminister Karner

Doorstep und die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung mit der Österreichischen Nationalbank

Datum: 08.06.2026, 14:00 Uhr

Ort: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres

Herrengasse 7

1010 Wien