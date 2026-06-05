  • 05.06.2026, 11:59:32
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Spatenstich für 53 geförderte Mietwohnungen in Feldkirch

BWS-Gruppe und Rhomberg Bau starten gemeinsames Wohnbauprojekt im Stadtteil Tosters.

Feldkirch (OTS) - 

Auf einem von der ÖBB bereitgestellten Baurechtsgrundstück entstehen drei Baukörper in Holzhybridbauweise mit insgesamt rund 3.700 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Das Projekt umfasst 15 Zwei-, 27 Drei- und 11 Vierzimmerwohnungen sowie einen Gemeinschaftsraum. Die Fertigstellung ist für Sommer 2028 vorgesehen.

Einladung zur Spatenstichfeier

BWSG und Rhomberg Bau laden Vertreter:innen der Medien herzlich zum Spatenstich für das neue Wohnbauprojekt mit 53 geförderten Mietwohnungen in Feldkirch ein.

Datum: 11.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle
Riedteilweg 26
6800 Feldkirch
Österreich

Rückfragen & Kontakt

BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at

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[Donnerstag, 11.06.2026, 11:00]

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