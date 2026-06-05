- 05.06.2026, 11:59:32
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Spatenstich für 53 geförderte Mietwohnungen in Feldkirch
BWS-Gruppe und Rhomberg Bau starten gemeinsames Wohnbauprojekt im Stadtteil Tosters.
Auf einem von der ÖBB bereitgestellten Baurechtsgrundstück entstehen drei Baukörper in Holzhybridbauweise mit insgesamt rund 3.700 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Das Projekt umfasst 15 Zwei-, 27 Drei- und 11 Vierzimmerwohnungen sowie einen Gemeinschaftsraum. Die Fertigstellung ist für Sommer 2028 vorgesehen.
Einladung zur Spatenstichfeier
BWSG und Rhomberg Bau laden Vertreter:innen der Medien herzlich zum Spatenstich für das neue Wohnbauprojekt mit 53 geförderten Mietwohnungen in Feldkirch ein.
Datum: 11.06.2026, 11:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Baustelle
Riedteilweg 26
6800 Feldkirch
Österreich
Rückfragen & Kontakt
BWS-Gruppe
Mag. Rita Michlits, BEd
Telefon: +43154608214
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bwsg.at
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