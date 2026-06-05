Spatenstich für 53 geförderte Mietwohnungen in Feldkirch

Feldkirch (OTS) -

Auf einem von der ÖBB bereitgestellten Baurechtsgrundstück entstehen drei Baukörper in Holzhybridbauweise mit insgesamt rund 3.700 Quadratmetern Wohnnutzfläche. Das Projekt umfasst 15 Zwei-, 27 Drei- und 11 Vierzimmerwohnungen sowie einen Gemeinschaftsraum. Die Fertigstellung ist für Sommer 2028 vorgesehen.

Einladung zur Spatenstichfeier

BWSG und Rhomberg Bau laden Vertreter:innen der Medien herzlich zum Spatenstich für das neue Wohnbauprojekt mit 53 geförderten Mietwohnungen in Feldkirch ein.

Datum: 11.06.2026, 11:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Baustelle

Riedteilweg 26

6800 Feldkirch

Österreich