Welle der Unterstützung für Sonja Sagmeister als ORF Generalskandidatin

Wien (OTS) -

Sonja Sagmeister hat ihr Programm in einem Pressegespräch vorgestellt. Gleichzeitig verweist sie – unterstützt von einem europäisch gesinnten Personenkomitee- darauf, dass sie als unabhängige Kandidatin die Stimme von zumindest einem Stiftungsrat benötigt, um ins Hearing der Bestgereihten zu kommen.

Die Generalskandidatin überrascht dabei auch mit einem Anti-Privilegien-Programm. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten würde Sagmeister auf Dienstwagen und Chauffeur verzichten und diese Vorgabe auch den anderen ORF-Direktoren machen. "In Zeiten des Sparens sind solche Privilegien dem Publikum nicht mehr zu erklären." Grundlage des künftigen Sparprogramms ist für Sagmeister der erwartete, erste Entwurf des Rechnungshofbericht, ohne diese Grundlage wären Sparansagen "unseriös".

Sonja Sagmeister hat mit ihrem "Weißfunk"-Programm für Unabhängigkeit im Journalismus Unterstützung aus der Zivilgesellschaft erhalten: unter anderem vom Präsidenten des Club Carinthia, Leo Stollwitzer, dem ehemaligen EU-Kommissar Franz Fischler, dem früheren EU-Parlamentarier Hans Peter Martin, dem ÖJC-Präsidenten a.D. und Dokumentarfilmer Fred Turnheim sowie vom emeritierten Diplomaten Wolfgang Petritsch, ebenso wie vom Organisator der Europäischen Toleranzgespräche Wilfried Seywald. Auch Dr. Christa Scharf, die für Frauenrechte und gegen Postendeals im Finanzamt Braunau kämpfte, gratuliert Sagmeister zu ihrer Zivil- Courage.



Wolfgang Petritsch (Präsident der Austrian Marshall Plan F. und des Kreisky Forums) unterstützt die Forderung, die gebürtige Villacherin Sonja Sagmeister für das Hearing zuzulassen, da sie in der Vorrunde die Ausschreibungskriterien laut EU-Gesetz erfüllt habe. "Sonja Sagmeister ist eine Kandidatin mit starker europäischer Identität und Weltoffenheit", so der frühere EU-Sonderbeaufragte und Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Bosnien und Herzegowina. Franz Fischler meint: “Die Neubestellung des GD im ORF ist eine einmalige Gelegenheit den ORF stärker auf Europa auszurichten. Sonja Sagmeister bringt dafür die besten Voraussetzungen mit. Daher unterstütze ich ihre Kandidatur”.

Zur Unterstützung des Reformprogramms von Sonja Sagmeister können BürgerInnen wie Gebührenzahlerinnen eine E-Mailnachricht an [email protected] oder die Vorsitzenden [email protected] bzw. gregor.schü[email protected] schicken.