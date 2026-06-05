Christa Kummer und Jorge González bei Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am 9. Juni

Wien (OTS) -

In „Willkommen Österreich“ begrüßen die beiden Hosts Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Dienstag, dem 9. Juni 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon vorab auf ORF ON die Autorin und ehemalige Wettermoderatorin Christa Kummer sowie Choreograf und Model Jorge González. Weiter geht DIE.NACHT mit Armin Wolf und Peter Filzmaier: „Der Professor und der Wolf“ widmen sich um 23.05 Uhr der Frage „Wie politisch ist Fußball?“. Peter Klien begrüßt um 23.55 Uhr zum Dacapo von „Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

In der 681. „Willkommen Österreich“-Ausgabe begrüßen Stermann und Grissemann zwei wahre TV-Legenden im Marx Palast: Während Jorge González als Juror der Shows „Let's Dance“ und „Germany's Next Topmodel“ Fernsehgeschichte geschrieben hat, gilt für die ORF-Wetter-Ikone Christa Kummer seit jeher das Motto „Niemals ohne High Heels“ – so lautet auch der Titel ihres Buches, einer Hommage an die Welt der schönen Schuhe. Schön klingen auch die engelsgleichen Stimmen der Kollegen von „Maschek“, die Schlussnummer stimmt die Kultband Heinz aus Wien feat. Nino aus Wien an.

Der kubanisch-deutsche Entertainer Jorge González ist ein wahres Multitalent vor und abseits der Kamera. Als Juror von Shows wie „Germany's Next Topmodel“ und „Let's Dance“ wurde er einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Seine modische Extravaganz lebt der studierte Nuklearökologe auch als Designer seiner eigenen Eyewear- und Parfum-Kollektion „Jorge González by Glamour & Heels“ aus. Wie Stermann und Grissemann mehr Glamour in ihr Leben holen können und welche neuen Projekte den Publikumsliebling künftig zwischen Laufsteg und Tanzparkett erwarten, verrät er den „Willkommen Österreich“-Hosts.

Die legendäre ORF-Wettermoderatorin Christa Kummer hat sich in ihrem ersten Buch „Niemals ohne High Heels“ ihrer zweiten großen Leidenschaft gewidmet und sich mit der Geschichte des Schuhwerks befasst. Im energiegeladenen Talk mit den „Willkommen Österreich“-Hosts liefert die begeisterte Stöckelschuh-Sammlerin und studierte Klimatologin und Hydrogeologin sowie Theologin humorvolle und spannende Anekdoten rund um die historische Entwicklung der Fußbekleidung.

Geradezu historischen Kultstatus hat die Band Heinz aus Wien in ihrem 30-jährigen Bestehen erreicht. Auch Special Guest Nino aus Wien trägt die Bundeshauptstadt im Namen. Dass die Musiker „Gezeichnet fürs Leben“ sind, beweisen sie mit der gleichnamigen Schlussnummer und sorgen mit dem Ambros-Cover für einen stimmungsvollen Ausklang.

„Der Professor und der Wolf – Wie politisch ist Fußball?“ (um 23.05 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)

Fußball und Politik – passt das zusammen? Armin Wolf und Peter Filzmaier nehmen die WM 2026 zum Anlass, um über das Verhältnis von FIFA und Demokratie zu sprechen: von Infantinos Putin-Schwärmereien bis zur WM in den USA mit Trump und von Nationalismus und Einbürgerungen bis zu Rassismus im Stadion. Kann Fußball tatsächlich politische Stimmungslagen beeinflussen? Wie politisch ist der Fußball in Österreich? Und am Ende verraten die beiden ihre schönste Fußballgeschichte – und wer Weltmeister wird.