Kommerzialrat Gerald Gerstbauer erhält hohe Auszeichnung der Republik Aserbaidschan

Wien (OTS) -

Kommerzialrat Gerald Gerstbauer, MBA MLE wurde heute im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung im Aserbaidschanischen Kulturzentrum in Wien mit einer hohen Auszeichnung der Republik Aserbaidschan geehrt. Die Ehrung erfolgte in Anerkennung seiner langjährigen Verdienste um die Förderung der wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und Aserbaidschan.

Die Auszeichnung wurde ihm von H.E. Mr. Fuad Muradov, Vorsitzender des Staatlichen Komitees für die Arbeit mit der Diaspora der Republik Aserbaidschan, persönlich überreicht.

Gerald Gerstbauer ist seit 2013 Präsident der Österreichisch-Aserbaidschanischen Handelskammer (ATAZ). In dieser Funktion hat er wesentlich zur Intensivierung der bilateralen Beziehungen beigetragen. Unter seiner Leitung wurden zahlreiche Wirtschaftsdelegationen nach Aserbaidschan organisiert und begleitet, wodurch nachhaltige Kooperationen zwischen Unternehmen beider Länder entstanden sind.

Die heutige Auszeichnung unterstreicht die besondere Anerkennung seiner Leistungen durch die Republik Aserbaidschan. Neben seinem Engagement für die bilaterale Wirtschaft ist Gerald Gerstbauer auch als Unternehmer aktiv. Er ist CEO von Gerstbauer Strategic International, einer international tätigen Unternehmensberatung, die Business Consulting mit gezieltem Networking zwischen Wirtschaft und Kultur verbindet. Das Unternehmen unterstützt sowohl KMUs und Hidden Champions als auch globale Konzerne bei der Entwicklung von Vertriebsstrategien sowie bei Marketing- und Sales-Aktivitäten.

Im Zentrum steht dabei ein nachhaltiger Ansatz, der ökonomische Zielsetzungen mit sozialer Kompetenz verbindet. Mit Standorten unter anderem in Wien, Tel Aviv, Istanbul, Almaty und Taschkent begleitet Gerstbauer Strategic International Projekte in Europa, Zentralasien, Afrika und Lateinamerika. Gerald Gerstbauer selbst ist darüber hinaus in internationalen Gremien und Netzwerken aktiv und bringt seine langjährige Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit gezielt ein.

Mit seinem umfassenden Engagement hat Gerald Gerstbauer einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie des interkulturellen Austauschs zwischen Österreich und Aserbaidschan geleistet. Die heutige Ehrung würdigt dieses außergewöhnliche Wirken in besonderer Weise.