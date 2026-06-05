- 05.06.2026, 11:13:32
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ÖFB-Aufsichtsratsvorsitzender Josef Pröll im Ö1-„Journal zu Gast“ am 6.6.
Der Aufsichtsratsvorsitzende des Österreichischen Fußball-Bundes (ÖFB) Josef Pröll ist am Samstag, den 6. Juni bei Paul Schiefer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ um 12.00 Uhr auf Österreich 1.
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