FPÖ - Krauss/Blind: Rot-Pink verdoppelt Spätbetreuungsbeitrag an Ganztagsschulen

Wien (OTS) -

Die geplante Erhöhung der Spätbetreuungsbeitrag an öffentlichen Ganztagsschulen ist für FPÖ-Wien-Klubobmann Maximilian Krauss und Ausschusssprecher LAbg. Armin Blind ein weiterer Beweis dafür, dass die rot-pinke Stadtregierung keine Scheu davor hat, die eigenen Bürger immer stärker zu belasten. So soll der Beitrag für die Betreuung nach der letzten verpflichtenden Unterrichtseinheit ab dem Schuljahr 2026/27 von derzeit 127 Euro auf 260 Euro pro Semester angehoben und damit mehr als verdoppelt werden.



„Es ist nicht akzeptabel, dass die Stadt Wien arbeitende Eltern mit einer mehr als verdoppelten Spätbetreuungsgebühr belastet. Gleichzeitig sollen ausgerechnet jene Völkerwanderer, die nie in das System eingezahlt haben, von dieser Erhöhung ausgenommen werden. Während die einen immer weiter auf Kosten der Allgemeinheit profitieren, müssen hart arbeitende Eltern eine Verteuerung nach der anderen schlucken“, kritisiert Krauss.

Blind ergänzt, dass die bestehenden Befreiungs- und Ermäßigungsregelungen für Bezieher von Mindestsicherung, Mindestpension oder Grundversorgung laut Antrag unverändert bestehen bleiben, Wiener Familien aber nicht mehr wissen, wie sie all das noch finanzieren sollen: „Viele Mütter und Väter arbeiten bereits Vollzeit und müssen nun noch tiefer in die Tasche greifen, um die Kinderbetreuung bezahlen zu können. Wer mehr arbeiten muss, nur um die ständig steigenden Gebühren abzufedern, hat am Ende des Monats trotzdem nicht mehr Geld in der Geldbörse. Das ist eine Politik gegen arbeitende Familien und gegen jene Menschen, die dieses System tagtäglich finanzieren.



Statt endlich bei den ausufernden Ausgaben und den enormen Kosten der Zuwanderung anzusetzen, greift die Stadtregierung erneut den Wiener Familien in die Tasche: „Das ist sozial ungerecht und familienfeindlich. Wir brauchen endlich einen Kurswechsel, der die Wiener wieder in den Fokus rückt“, betonen Krauss und Blind.

Die FPÖ Wien fordert die sofortige Rücknahme dieser Beitragserhöhung und eine Entlastung jener Familien, die mit ihrer Arbeit und ihren Steuern das Wiener Sozialsystem finanzieren.