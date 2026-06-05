Warmes Wetter, mehr Einsätze: Wien registriert Anstieg bei gefundenen Vögeln, Schildkröten und aus dem Fenster gestürzten Katzen

Wien (OTS) -

Mit den steigenden Temperaturen häufen sich derzeit beim Fundtierservice die eingehenden Meldungen. Allein von April bis Ende Mai 2026 wurden bereits 14 Schildkröten und 46 Ziervögel gefunden und eingefangen. Zudem mussten seit Jänner bereits 7 aus dem Fenster oder von einem Balkon gestürzte Fundkatzen tierärztlich versorgt werden – 4 davon allein im letzten Monat. Die Wiener Amtstierärzt*innen raten daher, Gehege, Käfige sowie Fenster und Balkone zu überprüfen und gegebenenfalls ausbruchs- bzw. absturzsicher zu gestalten.

„Gerade im Frühjahr stellen wir regelmäßig einen Anstieg an gefundenen Ziervögeln und Schildkröten fest. Die Vermutung liegt nahe, dass die Schildkröten nach dem Winterschlaf wieder aktiver sind und nach draußen gesetzt werden und dann aus ihren Gehegen entkommen.“ erklärt Ruth Jily, Leiterin des Veterinäramts. „Ziervögel entfliegen in den meisten Fällen aus geöffneten Fenstern, wenn bei wärmeren Temperaturen wieder mehr gelüftet wird.“

Besonders gefährlich ist die warme Jahreszeit aber für Katzen. Gekippte oder ungesicherte Fenster und Balkone stellen ein hohes Verletzungsrisiko dar. Nicht alle Tiere überleben einen solchen Sturz. „Eine geeignete Absturzsicherung für Katzen ist nicht nur sinnvoll, sondern gesetzlich vorgeschrieben. Unsere Amtstierärzt*innen kontrollieren daher auch das Vorhandensein. Stürzt eine Katze aus dem ungesicherten Fenster wird der Tierhalter angezeigt!“ so Jily.

Wer sein eigenes Tier vermisst, sollte unbedingt regelmäßig auf der Fundtierseite des Veterinäramts (https://www.wien.gv.at/gesellschaft/tiere/fundservice/index.html) vorbeischauen. Dort werden alle in Wien gefundenen Tiere für einen Monat lang veröffentlicht.

Hilfreich bei der Identifizierung sind aktuelle Fotos des eigenen Tieres sowie – bei Vögeln – vorhandene Ringnummern. „Der Brustpanzer einer Schildkröte ist so individuell wie ein Fingerabdruck. Deshalb empfiehlt es sich, ihn zu fotografieren, bei Jungtieren am besten alle 1-2 Jahre, sind die Tiere ausgewachsen verändert sich die Zeichnung nur noch wenig. “, erklärt Jily.

Das Veterinäramt nimmt über die Fundtierhotline unter 01 4000 8060 rund um die Uhr Fundmeldungen von Tieren entgegen. Die Tierrettung des TierQuarTier holt diese dann ab und bringt sie zu einer geeigneten Versorgungsstelle. Dort werden die Tiere 30 Tage lang betreut. Meldet sich niemand, werden sie an neue Plätze vermittelt.