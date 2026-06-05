„NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2026“: Bereits über 22.000 Anträge eingelangt

St. Pölten (OTS) -

Mit dem „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck“ unterstützt das Land Niederösterreich seit 2023 pflege- und betreuungsbedürftige Menschen dabei, möglichst lange in den eigenen vier Wänden leben zu können. Auch im Jahr 2026 ist das Interesse an der Förderung ungebrochen: Bereits mehr als 22.000 Anträge sind seit Jahresbeginn eingelangt. „Der große Zuspruch zeigt, dass der NÖ Pflege- und Betreuungsscheck eine wichtige und treffsichere Unterstützung für pflege- und betreuungsbedürftige Menschen sowie deren Familien ist. Unser Grundsatz lautet weiterhin ,daheim vor stationär‘. Mit den 1.000 Euro jährlich helfen wir den Betroffenen genau dort, wo Unterstützung benötigt wird – in ihrem vertrauten Zuhause“, betont Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 27.000 Anträge auf den „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2025“ gestellt. Eine Evaluierung der Förderung zeigte, dass ältere Menschen die Unterstützung überwiegend für mobile Dienste verwenden, während jüngere Fördernehmerinnen und Fördernehmer das Geld vor allem für Therapien einsetzen. „Die Menschen wissen selbst am besten, welche Unterstützung sie benötigen. Genau deshalb haben wir den Pflege- und Betreuungsscheck bewusst unbürokratisch gestaltet“, so Teschl-Hofmeister.

Der „NÖ Pflege- und Betreuungsscheck 2026“ kann weiterhin online über die Website des Landes Niederösterreichs beantragt werden. Bezugsberechtigt sind Pflege- und Betreuungsbedürftige ab Pflegestufe 3, Personen mit Pflegestufe 1 oder 2 und einer ärztlich bestätigten Demenz sowie Kinder und Jugendliche ab Pflegestufe 1. Für Personen, die keine Möglichkeit zur Online-Antragstellung haben, steht die NÖ Pflegehotline unter 02742 / 9005 - 9095 werktags von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zur Verfügung.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]