- 05.06.2026, 10:12:32
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AVISO | Medientermin: Studienpräsentation zur Fussball WM 2026 "Vom Spielfeld zur Marke"
Präsentation zum Ankick zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA am 11.Juni
Wie wird das Thema Fußball in Österreich wahrgenommen?
Inwieweit profitieren Unternehmen von der WM der Superlative?
Welche Marken und Unternehmen werden im Fußball-Kontext besonders stark wahrgenommen?
Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft lädt aus diesem Anlass zur Studienpräsentation des IMAS-Instituts in ihre City Lounge, in der in den kommenden Wochen auch zahlreiche Private Viewings stattfinden werden:
Ihre Gesprächspartner:innen:
Paul Christian Eiselsberg, Senior Research Director IMAS
Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender ÖFB
Max Eiselsberg, Institut für Handel, Absatz und Marketing, Johannes Kepler Universität Linz
Lisa-Maria Moosbrugger, Marketing Director Coca-Cola Österreich
Philipp Bodzenta, Präsident Österreichisch-Amerikanische Gesellscahft
Wir bitten um Zusage bis 10. Juni unter [email protected]
Fußballweltmeisterschaft 2026: Sportsponsoring als Marketinginstrument – vom Spielfeld zur Marke
Datum: 11.06.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Stallburggasse 2
1010 Wien
Österreich
URL: https://www.oag.at
Rückfragen & Kontakt
Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at
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