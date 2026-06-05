  • 05.06.2026, 10:12:32
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AVISO | Medientermin: Studienpräsentation zur Fussball WM 2026 "Vom Spielfeld zur Marke"

Wien (OTS) - 

Präsentation zum Ankick zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA am 11.Juni

Wie wird das Thema Fußball in Österreich wahrgenommen?
Inwieweit profitieren Unternehmen von der WM der Superlative?
Welche Marken und Unternehmen werden im Fußball-Kontext besonders stark wahrgenommen?

Die Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft lädt aus diesem Anlass zur Studienpräsentation des IMAS-Instituts in ihre City Lounge, in der in den kommenden Wochen auch zahlreiche Private Viewings stattfinden werden:

Ihre Gesprächspartner:innen:

Paul Christian Eiselsberg, Senior Research Director IMAS
Josef Pröll, Aufsichtsratsvorsitzender ÖFB
Max Eiselsberg, Institut für Handel, Absatz und Marketing, Johannes Kepler Universität Linz
Lisa-Maria Moosbrugger, Marketing Director Coca-Cola Österreich
Philipp Bodzenta, Präsident Österreichisch-Amerikanische Gesellscahft

Wir bitten um Zusage bis 10. Juni unter [email protected]

Fußballweltmeisterschaft 2026: Sportsponsoring als Marketinginstrument – vom Spielfeld zur Marke

Datum: 11.06.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Stallburggasse 2
1010 Wien
Österreich

URL: https://www.oag.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisch Amerikanische Gesellschaft
Mag. Rainer Newald - Generalsekretär
Telefon: +436642827608
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.oag.at

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[Donnerstag, 11.06.2026, 10:00]

Österreichisch-Amerikanische Gesellschaft

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