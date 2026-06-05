SPÖ-Seltenheim: „200.000 Millionär*innen in Österreich – World Wealth Report bestätigt unseren Einsatz für gerechte Millionärssteuern“

Wien (OTS) -

Zum aktuellen „World Wealth Report“ des Beratungsunternehmens Capgemini sagt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim heute, Freitag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: „In Österreich gab es 2025 rund 200.000 Dollar-Millionär*innen – das entspricht fast der Einwohner*innenzahl von Linz und ist um ein Fünftel mehr als 2024. Mit insgesamt 564 Mrd. Dollar ist das Vermögen der Millionäre im Vergleich zu 2024 noch um 100 Mrd. Dollar gestiegen. Der Wealth Report bestätigt uns in unserem Einsatz für gerechte Millionärssteuern – und wir werden uns weiter dafür starkmachen. Dafür spricht sich auch eine große Mehrheit der Bevölkerung aus.“ In Österreich besitze das reichste Prozent rund 40 Prozent des gesamten Nettovermögens. „Es wird Zeit, dass Superreiche gerechte Steuern zahlen“, so Seltenheim, der betont, dass die SPÖ bei den Budgetverhandlungen durchgesetzt hat, dass Banken, Konzerne und Co. mehr als die Hälfte der Budgetsanierung bezahlen. ****

„Wir nehmen Banken, Konzerne und Besserverdiener in die Pflicht: Sie bezahlen 54 Prozent der Budgetsanierung und leisten damit den größten Beitrag“, so Seltenheim über die klare sozialdemokratische Handschrift beim Doppelbudget 2027/2028. Die SPÖ habe die Erhöhung und Verlängerung der Bankenabgabe durchgesetzt, die Gewinnsteuer für Großkonzerne wird erstmals seit Jahrzehnten erhöht, die Immobilienertragsteuer wird erhöht und wir sagen Steuerbetrug konsequent den Kampf an. „Die SPÖ in der Regierung ist die Garantin dafür, dass jene, die mehr leisten können, auch mehr beitragen – nämlich Reiche und Vermögende“, so Seltenheim, der betont, dass damit auch wichtige Spielräume für Zukunftsinvestitionen ermöglicht werden. (Schluss) bj/mb