IV: Gleicher Lohn ja – Bürokratiemonster nein

Wien (OTS) -

Die Industriellenvereinigung (IV) unterstützt das Ziel „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – faire und diskriminierungsfreie Entlohnung ist in der Industrie selbstverständlich. EU-Lohntransparenzrichtlinie und die geplante Umsetzung schießen jedoch klar am Ziel vorbei und drohen zu einem Bürokratiemonster für Unternehmen zu werden. „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit ist selbstverständlich. Die Frage ist nicht das Ziel, sondern der Weg dorthin. Mehr Formulare, mehr Berichtspflichten und mehr Haftungsrisiken schaffen alles andere als Gleichstellung. Das tritt eine neue Bürokratielawine los – in Zeiten der Entbürokratisierungsversprechen ist das kontraproduktiv“, betont IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.

Besonders kritisch sieht die IV die aktuellen Arbeitsentwürfe des zuständigen Ministeriums. Diese gehen in zentralen Bereichen über die europäischen Mindestvorgaben hinaus. „Wenn aus einer ohnehin problematischen Richtlinie durch nationales Gold Plating ein noch größeres Bürokratiemonster wird, ist niemandem geholfen – weder den Beschäftigten noch den Unternehmen. Gold Plating lehnen wir generell ab. Für gleichwertige Arbeit müssen selbstverständlich auch Leistungs- und Marktkriterien sachlich berücksichtigt werden können“, betont Neumayer.

Kollektivverträge berücksichtigen statt doppelgleisig fahren

Österreich verfügt bereits heute mit rund 98 Prozent Kollektivvertragsabdeckung über eines der transparentesten Entgeltsysteme Europas. Die Kollektivverträge sorgen für klare, sozialpartnerschaftlich akkordierte und nachvollziehbare Kriterien bei Löhnen und Gehältern.

Dennoch drohen nunmehr bei der Richtlinienumsetzung künftig weitreichende Pflichten zu zusätzlichen Bewertungssystemen, Dokumentationen und Berichtspflichten und damit erhebliche zusätzliche Kosten, mehr Verwaltungsaufwand und wachsende Rechtsunsicherheit für Unternehmen jeglicher Größe. „Während andere Länder funktionierende Entgeltsysteme erst schaffen müssen, haben wir sie bereits. Statt dieses bewährte Modell anzuerkennen, drohen neue Parallelstrukturen, zusätzliche Bewertungssysteme und noch mehr Bürokratie“, so Neumayer.

Qualität vor Geschwindigkeit

Österreich liegt beim bereinigten Gender Pay Gap nach Eurostat gemeinsam mit Ländern wie Deutschland, Dänemark, den Niederlanden oder Finnland unter dem EU-Durchschnitt. Niemand bestreitet, dass es nach wie vor strukturelle Herausforderungen gibt, die der unbereinigte Gender Pay Gap aufzeigt. Hier braucht es jedoch eine sachliche Diskussion zu den eigentlichen Ursachen, wie Berufswahl, Beschäftigung oder auch geeignete Kinderbetreuungsangebote, statt zusätzlicher Bürokratie und noch mehr Regulierung.

Die Umsetzungsfrist der Richtlinie endet kommenden Sonntag. Der Blick über die Grenze zeigt, dass 25 von 27 EU-Mitgliedern die Lohntransparenzrichtlinie nicht zeitgerecht umsetzen werden, einzelne Staaten wie Schweden haben sich ausdrücklich für eine Verschiebung und Überarbeitung der Richtlinie ausgesprochen. Die IV spricht sich daher für einen „Stop-the-Clock“-Ansatz, eine Überarbeitung der Richtlinie auf europäischer Ebene sowie gegen nationales Gold Plating aus. Ziel muss eine praxistaugliche Umsetzung sein, die bestehende Kollektivvertragsstrukturen anerkennt und Unternehmen nicht zusätzlich belastet. „Wenn die überwiegende Mehrheit der Mitgliedsstaaten die Richtlinie nicht umsetzt, sollte das ein Warnsignal sein. Qualität muss vor Geschwindigkeit gehen. Transparenz ja – aber keine Lohnbürokratierichtlinie, die mehr Bürokratie schafft und an den eigentlichen Ursachen von Einkommensunterschieden vorbeigeht“, so Neumayer abschließend.