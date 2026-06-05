  • 05.06.2026, 09:45:03
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Gesunde Böden für Lebensmittelsicherheit

TV-Magazin "Land und Leute" am Samstag, 13. Juni 2026, um 16.20 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - 

Gesunde Böden sind Grundlage unseres Lebens und auf vielen unterschiedlichen Ebenen, wirtschaftlich, geopolitisch und sogar theologisch bedeutend für Generationen. Sie sind nicht nur ein Garant für den Anbau unserer Lebensmittel, sondern auch die Ernährung der Tiere und mehr, zeigt eine Reportage.

Für Landwirte wie Gabriel Piatti im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich ist die Gesundhaltung seiner Äcker und Wiesen eng verbunden mit Begriffen wie Verantwortung und Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit. Gezielt setzen er und seine Familie dabei auf eine biodynamische Bewirtschaftung, bei der der Hof als ein lebendiger, geschlossener Kreislauf betrachtet wird. Im Zentrum stehen hier unter anderem der Humusaufbau, die Förderung der Artenvielfalt und eine vielseitige Fruchtfolge auf den Feldern. Hier arbeitet Gabriel Piatti eng mit der Agrana zusammen, einem international tätigen Lebensmittel- und Industriegüterkonzern aus Österreich.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 13. Juni:

Omas geniale Küche

Brennnessel, junge Weintriebe, Melisse und Gänseblümchen – unsere Großmütter wussten, wie sie den Sommer geschmacklich möglichst lang erhalten können. Seminarbäuerin Kathrin Zöchmann aus Niederösterreich zeigt in „Genial gekocht – nachhaltig versorgt“ alte Familienrezepte.

Hühnerhaltung am Berg

Ein mobiler Hühnerstall auf 1300m Seehöhe: eine besondere Herausforderung, der sich Familie Rauter im Lesachtal in Kärnten stellt. Der innovative Stall soll die Lebensqualität der Hühner erhöhen und den Menschen die Arbeit erleichtern.

Betriebe zukunftsfit machen

FUTURE PROOF nennt sich ein neues Projekt der SVS, das die Gesundheit in Familienbetrieben, auch in der Landwirtschaft stärken soll. Potentiale und Ressourcen sollen sichtbar und nutzbar gemacht werden, wie wir bei zwei Betrieben in der Steiermark sehen.

Starke Frau in der Landwirtschaft

Meterhohe Silos, Tonnen an Getreide – so sieht der Arbeitsalltag von Cornelia Sztuka aus. Sie ist Silomeisterin in Zwettl in Niederösterreich und eine der wenigen Frauen in dieser Sparte.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

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