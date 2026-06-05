25. Erste-Hilfe-Bundesbewerb: Jugendrotkreuz zeichnet junge Champions aus ganz Österreich aus

Maltschach (OTS) -

Eine Unachtsamkeit zu Hause, ein Sturz auf der Straße, ein Unfall beim Freizeitsport – jeder Mensch kann in eine Situation geraten, in der Erste-Hilfe-Kenntnisse gefragt sind. Wer in einer Notsituation schnell und richtig reagiert, kann Leben retten. Schüler:innen aus Schulen in ganz Österreich zeigten beim 25. Erste-Hilfe-Bundesbewerb des Jugendrotkreuzes in Maltschach (Kärnten) eindrucksvoll ihre theoretischen und praktischen Kenntnisse in Erster Hilfe. Dafür gab es Auszeichnungen in den Kategorien „Lebensretter:innen“ und „Erste-Hilfe-Meister:innen“, sowie Leistungsabzeichen für die Mitglieder besonders erfolgreicher Teams.

Kopf-an-Kopf-Rennen in beiden Kategorien

In beiden Kategorien gab es hinter den Siegerteams geteilte zweite Plätze. Im Wettbewerb um den Titel „Erste-Hilfe-Meister:innen“ ging der erste Platz an „MS Pabneukirchen 2“ aus Oberösterreich mit beeindruckenden 97,85% der Punkte. Nur einen Hauch dahinter belegten die Teams „Gesundheitsrisiko“ der HTL Villach aus Kärnten und das Team der „Sillgasse 1“ aus Tirol gemeinsam den zweiten Platz mit jeweils 96,33% der Punkte.

In der Kategorie „Erste Hilfe Lebensretter:innen“ war es ein ähnlich enges Rennen. Das Team der MS Obdach aus der Steiermark holte mit 92,78% der Punkte den Sieg. Die Teams „BG Tamsweg“ aus Salzburg und „Nike‘s“ der MS Kematen aus Tirol wurden direkt dahinter Zweite mit jeweils 92,65% der Punkte. Wegen ihrer außerordentlichen Leistung erhielten alle Teilnehmer:innen das Leistungsabzeichen.

„Begeisterung und Einsatz sind beeindruckend!“

Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, war von den gezeigten Leistungen der Schüler:innen beeindruckt: „Es ist großartig zu sehen, mit welcher Begeisterung und welchem Einsatz sich junge Menschen dafür engagieren, anderen zu helfen. Bei den inszenierten Notsituationen mit mehreren Verletzten und Erkrankten kommt es auch auf starke Nerven an, wie sie auch bei Verkehrsunfällen, der Reanimation oder Vergiftungen gefragt sind. Anderen in schwierigen Situationen zu helfen, beginnt bei Erster Hilfe und ist damit wichtiger Teil der humanitären Bildung. Diese Kompetenzen sind aktuell wichtiger denn je. Es ist gut zu wissen, dass so viele Jugendliche in Österreich dieses Thema ernst nehmen und über so wichtige Erste-Hilfe-Kenntnisse verfügen.“

„Perfekte Leistung in Zusammenhalt, Teamgeist und Menschlichkeit!“

Auch Sonja Kuba-Lackner, Leiterin des Österreichischen Jugendrotkreuzes, zeigte sich begeistert: „Von diesen 28 Teams und damit 140 Jugendlichen aus ganz Österreich kann so mancher Erwachsene noch etwas lernen. Sie zeigen Können, gleichzeitig sind sie der Beweis dafür, dass Zusammenhalt, Teamgeist und Menschlichkeit wichtiger denn je sind. Darauf sind wir sehr stolz.“

Der Erste-Hilfe-Bundesbewerb wird von Lidl Österreich unterstützt.

Fotos: Hier klicken (Credit: ÖRK/Konrad Janssen)