Wiener Klimateam: Zwei zentrale Plätze rund um die U3-Station Simmering erblühen in neuem Glanz

Wien (OTS) -

Rechtzeitig zu Beginn der warmen Jahreszeit hat sich der Platz der U3-Endstation Simmering beim „Froschkönigbrunnen“ in eine klimafitte Wohlfühlzone verwandelt! Zusätzliche Grünbeete und Bäume sowie eine barrierefreie Pflasterung sorgen für angenehme Abkühlung und machen den Aufenthaltsbereich gerade in den Sommermonaten besonders einladend. Auch der Vorplatz beim anderen U-Bahn-Ausgang wurde umgestaltet, hier sorgen nun vergrößerte, bepflanzten Baumscheiben für mehr Begrünung und Kühlung. Neue Sitzmöglichkeiten an beiden Plätzen werden im Zuge der finalen Fertigstellung in den kommenden Wochen ergänzt. Beide Plätze wurden im Rahmen des Wiener Klimateams neugestaltet.

„Gemeinsam mit den Simmeringer*innen machen wir den Bezirk Stück für Stück grüner, klimafitter und lebenswerter“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Der elfte Bezirk gehört zu den Vorreitern des Wiener Klimateams. In den vergangenen Jahren haben wir viele Projekte umgesetzt: vom familiengerechten Naturlehrpfad über den Naturpark Sonnenland, der in wenigen Tagen eröffnet wird, bis zum Grätzl rund um die U3-Station Simmering. Das Simmeringer Klimateam hat schon an vielen Ecken im Bezirk etwas bewegt.“

„In Simmering hat sich unter dem Motto ‚Raus aus dem Asphalt` in den letzten Jahren viel getan! Wir haben den Enkplatz umfassend begrünt und mit 38 neuen Bäumen versehen, das ‚Entrée Simmering‘ auf Höhe der Litfaßstraße läutete den Anfang der Umgestaltung auf der Simmeringer Hauptstraße ein, vor Kurzem war dort Baustart für den nächsten Abschnitt mit 52 neuen Bäumen. Ich freu mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Klima-Team nun auch beiden Vorplätzen bei der U-Bahn Sation Simmering ein umfassendes Facelifting verpasst haben mit viel Begrünung und neuer Pflasterung! Das wertet das ganze Grätzl auf“, betont Planungsstadträtin Ulli Sima.

Das ganze Grätzl profitiert

Im Bereich schräg gegenüber des U-Bahn-Vorplatzes Simmering entlang der Simmeringer Hauptstraße zwischen der Kaiser-Ebersdorfer-Straße und der Fuhrygasse befindet sich ein Stationsgebäude der U3-Endstation Simmering. Der Bereich beim Froschkönigbrunnen mit seinem einladenden Schanigarten hat sich als zentraler Treffpunkt im Grätzl etabliert. In den vergangenen Monaten wurde der Bereich aufgebrochen, um Raum für mehr Begrünung zu schaffen.

Neben einer neuen sickerfähigen, helleren Pflasterung haben sich zu den bestehenden 19 Bäumen 3 neue Bäume sowie 5 Hochstammsträucher hinzugesellt. Einzelne Baumscheiben wurden miteinander verbunden, sodass großzügige, zusammenhängende Grünflächen entstanden sind. Insgesamt wurden 17 Grünbeete mit einer Gesamtfläche von über 450 Quadratmetern neu geschaffen beziehungsweise vergrößert. Zusätzliche Sitzmöglichkeiten werden in den kommenden Wochen ergänzt und laden künftig zum Verweilen und Plaudern ein. Aus dem stark versiegelten Bereich hat sich damit eine begrünte, gekühlte Oase und ein attraktiver Freiraum für alle im 11. Bezirk entwickelt.

Neue Pflasterung schafft barrierefreie Nutzung

Die Aufenthaltsfläche am Platz rund um den Froschkönigbrunnen wurde mit einem hellen Pflaster neugestaltet, wodurch sich der Bereich in der warmen Jahreszeit nicht so stark aufheizt. Es ist zudem eine durchgehend barrierefreie Fläche entstanden, die nun von allen Menschen sicher und komfortabel benutzbar ist. Ein neuer Trinkbrunnen spendet frisches Trinkwasser und sorgt ab sofort für eine zusätzliche Kühlung während der Sommermonate.

„Die Klimateams zeigen, wie gute Stadtentwicklung funktioniert: gemeinsam mit den Menschen, die ihr Grätzl am besten kennen. Die Simmeringerinnen und Simmeringer haben ihre Ideen und Erfahrungen eingebracht, und das Ergebnis sieht man heute am Simmeringer Platz und rund um den Froschkönigbrunnen: mehr Grün, mehr Aufenthaltsqualität und mehr Lebensqualität für den Bezirk“, betont NEOS Wien Klubvorsitzende Selma Arapovic.

Verwandlung des U-Bahn-Vorplatzes Simmering in gekühlten Oase

Auch der U-Bahn-Vorplatz der U3-Station Simmering wurde als zentraler Aufenthalts- und Verkehrsknotenpunkt im Westen von Simmering neugestaltet. Um möglichst viele Grünflächen zu schaffen, wurden die Baumscheiben der vier bestehenden Bäume vergrößert und mit bunten Stauden bepflanzt. Diese schaffen einen wichtigen Lebensraum für Insekten und fördern die Biodiversität. Um konsumfreie Aufenthaltsräume zu schaffen, werden rund um die Grünflächen in den kommenden Wochen neue Sitzmöbel ergänzt.

„Es freut mich sehr, dass mit den Projekten des Wiener Klimateams zwei zentrale Plätze in Simmering neugestaltet und deutlich aufgewertet werden konnten. Mehr Begrünung, neue Sitzmöglichkeiten und barrierefreie Bereiche sorgen künftig für mehr Lebensqualität und ein besseres Miteinander im Grätzl“, freut sich Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Schritt für Schritt wird Simmering klimafit

Die größte Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive der Stadt wird auch 2026 im 11. Bezirk konsequent fortgesetzt. Im Mai sind die Bauarbeiten auf der noch stark versiegelten Simmeringer Hauptstraße zwischen Litfaßstraße und Zippererstraße gestartet. Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ werden rund 9.000 Quadratmeter entsiegelt und über 50 neue Bäume gepflanzt. Bald sorgen rund 30 neue Sitzmöglichkeiten sowie Trinkbrunnen für mehr Aufenthaltsqualität in der klimafitten Straße.

Ein Projekt des Wiener Klimateams

Die Idee für die Umgestaltung des Grätzl rund um die U3-Endstation Simmering wurde beim Wiener Klimateam eingebracht und gemeinsam von Bewohner*innen, Expert*innen und Bezirksvertreter*innen weiterentwickelt. Anschließend hat eine repräsentativ geloste Bürger*innen-Jury entschieden, welche Projekte umgesetzt werden sollen.

Das Wiener Klimateam ist ein Projekt des Büros für Mitwirkung der Stadt Wien und hat 2022 gestartet. Seither wurden über 5.000 Ideen in 11 Bezirken eingebracht. Wiener*innen und Expert*innen der Stadt Wien haben daraus gemeinsam bereits 75 Projekte entwickelt. Eine große Bandbreite an Projekten ist bereits umgesetzt: Dazu zählen etwa die Umgestaltung des Vorplatzes der U3-Endstation Ottakring oder des Schlingermarkts, Fahrradreparatur-Angebote, Fassadenbegrünungen sowie Infoabende für Energiegemeinschaften. Die Josefstadt und Penzing sind aktuell Klimateam-Bezirke. Alle Infos unter https://klimateam.wien.gv.at/

Raus aus dem Asphalt-Rekordbilanz

Seit dem Start der großen Entsiegelungs- und Begrünungsoffensive wurden in ganz Wien bereits 344 Projekte umgesetzt, dabei mehr als 3.300 Bäume allein auf Plätzen und auf Straßenzügen gepflanzt, über 2.700 Sitzmöglichkeiten errichtet und knapp 2.000 Quadratmeter Wasserspiel geschaffen. Mit der historischen Begrünungsoffensive Wiens haben die Grätzl eine massive Verbesserung des Mikroklimas und damit eine Aufwertung der Lebensqualität erfahren.

Alle Infos zu den Highlights der Raus aus dem Asphalt-Offensive finden sich hier: https://wienwirdwow.at/

Pressebilder zu dieser Aussendung sind in Kürze unter https://presse.wien.gv.at/bilder abrufbar. (Schluss)