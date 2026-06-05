1:0 für Wiener Handel: Fußball-WM bringt Kaufimpulse

Wien (OTS) -

Die Fußball-WM 2026 bringt nicht nur sportliche Spannung, sondern auch zusätzliche Impulse für den Wiener Handel. Das zeigte schon die letzte Europameisterschaft mit österreichischer Beteiligung. Damals gaben die Wiener rund 140 Euro pro Kopf aus, was einem Mehrumsatz von 117 Millionen Euro entsprach. Umsätze in ähnlicher Höhe erwartet die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht auch in diesem Jahr: „Die Fußball-WM bringt zusätzliche Einnahmen, vor allem Lebensmittelhandel, Sport- und Fanartikelhandel sowie der Elektrofachhandel rechnen rund um das Turnier mit mehr Geschäft. Große Sportereignisse wirken sich erfahrungsgemäß positiv auf Stimmung und Konsumlaune aus - und das spürt auch der Handel. Dass das Nationalteam mitspielt, verstärkt diesen Effekt zusätzlich.“

„Rund um die WM wird vieles eingekauft, was zum gemeinsamen Fußballerlebnis dazugehört“, so Gumprecht. „Snacks, Getränke und Grillzubehör ebenso wie Trikots, Fanartikel, Fernseher, Beamer oder Unterhaltungselektronik. Für viele wird die WM auch zum Anlass, geplante Anschaffungen gerade jetzt umzusetzen.“

Snacks, Getränke und Grillen im Einkaufswagen

Rund um Fußballturniere greifen viele Wienerinnen und Wiener verstärkt zu Knabbereien, Bier, Softdrinks, Grillfleisch, Würstel, Saucen und Fingerfood. Oft wird kurzfristig für den gemeinsamen Fußballabend eingekauft oder Balkon, Terrasse und Garten für private Fußballabende vorbereitet. Kurz vor dem Anpfiff landen noch Chips, Dips, Grillzutaten oder Getränke im Einkaufswagen. Griller, Grillzubehör, Kühlboxen, Gartenmöbel und Outdoor-Artikel haben im Sommer traditionell Hochsaison - die Fußball-WM wird für viele zum zusätzlichen Anlass, geplante Anschaffungen vorzuziehen.

Fanartikel bringen Zusatzgeschäft

Bei Sport-, Mode- und Fanartikelhändlern stehen zu Fußballmeisterschaften traditionell Trikots ganz oben auf der Einkaufsliste - oft mit Spielernamen. Dazu kommen Schals, Kappen, Fahnen, Schminke in Teamfarben und kleinere Fan-Accessoires für gemeinsame Fußballabende.

„Fanartikel sind zwar kein ganzjähriges Kerngeschäft, aber zu Fußballmeisterschaften ein wichtiger Zusatzumsatz für viele Handelsbetriebe. Besonders beliebt sind erfahrungsgemäß Trikots, Schals, Flaggen und preisgünstige Accessoires“, so Gumprecht.

Gumprecht: „WM als Anlass für ein technisches Upgrade“

Große Sportereignisse bringen traditionell auch Bewegung in den Elektrofachhandel. Viele nutzen die WM als Anlass für ein technisches Upgrade: größere Fernseher fürs Wohnzimmer, Soundbars für mehr Stadionatmosphäre oder Beamer für Terrasse, Innenhof oder private Fußballabende. Auch streamingfähige Geräte und mobile Unterhaltungselektronik stehen rund um die WM stärker im Fokus.