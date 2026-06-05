Tätigkeitsbericht der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 vorgelegt

Wien (OTS) -

Am 3. Juni 2026 legte der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, dem Gesundheitsausschuss den Bericht der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 vor.

Diese sind ab sofort auf der Homepage der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft in voller Länge abrufbar: www.patientenanwaltschaft.wien.at.