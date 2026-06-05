- 05.06.2026, 09:00:35
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Tätigkeitsbericht der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 vorgelegt
Diese sind ab sofort hier abrufbar: www.patientenanwaltschaft.wien.at
Am 3. Juni 2026 legte der Wiener Pflege- und Patient*innenanwalt, Dr. Gerhard Jelinek, dem Gesundheitsausschuss den Bericht der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft und der Wiener Heimkommission für 2025 vor.
Diese sind ab sofort auf der Homepage der Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft in voller Länge abrufbar: www.patientenanwaltschaft.wien.at.
Rückfragen & Kontakt
Mag.a Dominique Stiefsohn, MA
Wiener Pflege- und Patient*innenanwaltschaft
Telefon: +43 676 8118-82520
E-Mail: [email protected]
www.patientenanwaltschaft.wien.at
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