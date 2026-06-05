Österreich zu Fuß: Schritte-Challenge umrundet 14-mal die Erde

Wien (OTS) -

Die Initiative „Österreich zu Fuß“ setzt ihre Erfolgsgeschichte eindrucksvoll fort. Anlässlich des nationalen Tags des Zu-Fuß-Gehens wurde heuer erstmals eine österreichweite Schritte-Challenge umgesetzt. Dabei wurden die ursprünglichen Erwartungen bei weitem übertroffen: Statt der angepeilten 100 Millionen Schritte wurden nahezu 700 Millionen Schritte gesammelt, was rund 14 Erdumrundungen entspricht.

„Dank der starken Unterstützung aller österreichischen Verkehrsverbünde sowie der ÖBB hat die Challenge eine beeindruckende Dynamik entfaltet. Statt der ursprünglich vorgesehenen 100 Millionen Schritte konnten nahezu 700 Millionen Schritte gesammelt werden“, betont Mobilitätsminister Peter Hanke. „Dieses Ergebnis zeigt eindrucksvoll, wie groß die Begeisterung für das Zu-Fuß-Gehen ist. Gleichzeitig wird deutlich, welchen wichtigen Beitrag bereits kurze Wege im Alltag für Gesundheit, Lebensqualität und nachhaltige Mobilität leisten.“

Breite Beteiligung und internationale Dynamik

Was im Frühjahr 2025 mit der Einführung des nationalen „Tags des Zu-Fuß-Gehens“ begann, hat sich binnen kurzer Zeit zu einer breiten Bewegung entwickelt. Die Initiative des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur lud Gemeinden, Vereine, Unternehmen und Hochschulen zur aktiven Teilnahme ein und erfreute sich außergewöhnlich großer Resonanz.

Am 27. April 2026 wurde der Tag des Zu-Fuß-Gehens nicht nur in Österreich, sondern im Rahmen des erstmals begangenen „International Walking Day“ auch weltweit gefeiert. Das Gehen als zentrale, alltagstaugliche Mobilitätsform stand dabei international im Mittelpunkt. Ergänzend zu zahlreichen Aktivitäten und Veranstaltungen wurde auch eine globale Schritte-Challenge durchgeführt, die Menschen aus 67 Ländern zur gemeinsamen Bewegung motivierte. Insgesamt wurden dabei 4,8 Milliarden Schritte zurückgelegt – das entspricht rund 96 Erdumrundungen und unterstreicht die weltweite Reichweite und das Engagement der Teilnehmenden.

„Österreich zu Fuß“ wird diesen Schwung nutzen, um das Gehen im Alltag weiter nachhaltig zu stärken. Denn Zu-Fuß-Gehen ist nicht nur gesund und umweltfreundlich, sondern lässt sich auch optimal mit dem öffentlichen Verkehr kombinieren.

Der nächste Impuls folgt bereits von 9. bis 11. September beim Rad- und Fußverkehrsgipfel in Eisenstadt. Dort werden mehrere hundert Expertinnen und Experten aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft aus dem In- und Ausland erwartet, um neue Impulse für aktive Mobilität zu setzen. Tickets für den Gipfel sind noch bis Ende Juni zum vergünstigten Early-Bird-Tarif erhältlich.