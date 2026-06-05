ÖAMTC: Gleinalmtunnel auf A9 wegen Lkw-Brand gesperrt

Wien (OTS) -

Freitag gegen 5.30 Uhr hatte ein Lkw im Gleinalmtunnel Feuer gefangen. Die Pyhrn Autobahn (A9) musste daraufhin zwischen dem Knoten Deutschfeistritz und dem Knoten St. Michael in beide Richtungen gesperrt werden, berichtete der ÖAMTC.



Die Sperre wird voraussichtlich noch einige Stunden andauern, da der Tunnel auf Schäden überprüft werden muss. Der Verkehr wird großräumig über S35 und S6 umgeleitet.

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

