  • 05.06.2026, 07:00:32
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„Aktuell“ Frage der Woche bei ATV & JOYN: Bevölkerung sieht Alleinerziehende und Pensionist:innen am stärksten belastet

Österreichs beliebter Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV & im Stream auf JOYN.

Wien (OTS) - 

Der pointierte Polit-Talk „Aktuell: Die Woche“ mit Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lässt diesen Freitag um 22:25 Uhr bei ATV und auf JOYN die politische Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Diesmal wollte man von 500 wahlberechtigten Österreicher:innen in einer Feldarbeit von 01. bis 03. Juni 2026 in einer Online-Befragung wissen, wie sie die finanzielle Belastung einzelner Bevölkerungsgruppen einschätzen. Die konkrete Fragestellung lautete: „Wie stark werden die folgenden Bevölkerungsgruppen Ihrer Meinung nach belastet werden? Bitte bewerten Sie jede Gruppe auf einer Skala von 1 bis 6, wobei 1 ‚sehr stark belastet‘ und 6 ‚überhaupt nicht belastet‘ bedeutet.“

Die aktuelle Online-Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt, dass die Befragten Alleinerziehende (58 Prozent „sehr stark belastet“ bzw. „stark belastet“) am stärksten betroffen sehen, gefolgt von Pensionist:innen (55 Prozent) sowie Familien mit Kindern (51 Prozent). Auch arbeitslose Menschen (43 Prozent) werden als stark belastet wahrgenommen. Dahinter folgen Beschäftigte (39 Prozent) und Selbstständige (32 Prozent). Deutlich geringer wird die Belastung bei Menschen mit Migrationshintergrund (21 Prozent) eingeschätzt. Am wenigsten betroffen sehen die Befragten sehr vermögende Menschen: Nur 10 Prozent gehen hier von einer starken Belastung aus.

Meinungsforscher Peter Hajek: „Die Einschätzung der Bevölkerung hinsichtlich der finanziellen Belastung einzelner Bevölkerungsgruppen ergibt ein stringentes und erwartbares Bild. Dennoch zeigen sich Auffälligkeiten: Pensionistinnen und Pensionisten genießen einen besonderen Schutz; für diese Gruppe werden vergleichsweise stärkere Belastungen erwartet. Im deutlichen Gegensatz dazu stehen arbeitslose Menschen sowie Personen mit Migrationshintergrund. Hier hält sich das Mitgefühl der Bevölkerung in engen Grenzen.“

„Aktuell: Die Woche“
Freitag, 22:25 Uhr bei ATV
Jederzeit im Stream auf JOYN

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Lukas Strecker
E-Mail: [email protected]

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