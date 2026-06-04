  • 04.06.2026, 16:24:03
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FPÖ-Keyl: „Ziel ist Senkung des Schutzstatus unter Ausnutzung aller rechtlichen Rahmenbedingungen“

Erweiterte Biber-Verordnung befindet sich in der Zielgeraden

Sankt Pölten (OTS) - 

„Die neue, erweiterte Biber-Verordnung befindet sich gerade in der finalen Phase und Endabstimmung und diese Tatsache ist hinlänglich bekannt“, erinnert FPÖ Niederösterreich Jagdsprecher LAbg. Hubert Keyl.

„Bei jener neuen Verordnung ist selbstverständlich auf das NÖ Naturschutzgesetz, das Tierschutzgesetz sowie das EU-Recht Bedacht zu nehmen“, führt Hubert Keyl aus und schließt: „Das gemeinsame Ziel, nämlich die Herbeiführung einer Senkung des Schutzstatus, verlieren wir sicherlich nicht aus den Augen.“

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