51. Wissenschaftlicher ADKA-Jahreskongress in Düsseldorf

Berlin (OTS) -

Unter dem Motto "Zukunft der Arzneimitteltherapiesicherheit - Junge Ideen für die Krankenhauspharmazie" findet vom 11. bis 13. Juni 2026 der 51. Wissenschaftliche ADKA-Jahreskongress in Düsseldorf statt. Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e. V. erwartet weit über 1.000 Teilnehmer*innen aus Krankenhauspharmazie, Wissenschaft, Versorgungspraxis, Gesundheitswesen und Industrie.

Der ADKA-Jahreskongress zählt zu den wichtigsten wissenschaftlichen Fachveranstaltungen der Krankenhauspharmazie im deutschsprachigen Raum. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen zur Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS), Krisenresilienz in der pharmazeutischen Versorgung, Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz (KI) sowie innovative klinisch-pharmazeutische Ansätze für die stationäre Versorgung.

"Die Herausforderungen im Gesundheitswesen werden komplexer - von Lieferengpässen über Digitalisierung bis hin zur sektorenübergreifenden Versorgung", unterstreicht ADKA-Präsident Dr. Jochen Schnurrer. "In der sich verändernden Krankenhauslandschaft ist die Krankenhauspharmazie ein wesentlicher Bestandteil resilienter und sicherer Versorgungssysteme."

Das diesjährige Kongressmotto richtet den Fokus bewusst auf den beruflichen Nachwuchs und innovative Ideen aus Wissenschaft und Praxis. Das wissenschaftliche Programm umfasst Keynote Lectures renommierter Expertinnen und Experten, wissenschaftliche Kurzvorträge, interaktive Workshops sowie eine umfangreiche Posterausstellung mit mehr als 80 Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis. Themen wie KI in der Krankenhausapotheke, pharmazeutische Interventionen, innovative Herstellungsverfahren oder interprofessionelle Versorgungskonzepte spiegeln die hohe Dynamik der Krankenhauspharmazie wider.

Darüber hinaus findet im Rahmen des Jahreskongresses die ADKA-Mitgliederversammlung statt. Erstmals in der Geschichte des Verbandes wird in diesem Jahr ein*e Juniorpräsident*in gewählt. Mit diesem neuen Amt setzt die ADKA ein deutliches Zeichen für die aktive Einbindung des beruflichen Nachwuchses in die strategische Weiterentwicklung der Krankenhauspharmazie und stärkt gezielt junge Perspektiven innerhalb der Verbandsarbeit.

Ein besonderer Fokus liegt außerdem auf der Förderung wissenschaftlicher Nachwuchsarbeit. Mit dem ADKA-Promotionspreis, dem Innovationspreis, dem Autorenpreis sowie den Ausbildungs- und Posterpreisen werden herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Krankenhauspharmazie ausgezeichnet.

"Der ADKA-Jahreskongress steht seit Jahrzehnten für wissenschaftlichen Austausch auf höchstem Niveau", erklärt PD Dr. Claudia Langebrake, Vorsitzende des Wissenschaftlichen Komitees der ADKA. "Die große Zahl qualitativ hochwertiger Vorträge und Posterbeiträge zeigt eindrucksvoll, welchen Beitrag Krankenhausapothekerinnen und Krankenhausapotheker für eine sichere, evidenzbasierte Arzneimitteltherapie leisten."

Neben dem wissenschaftlichen Fachprogramm bietet der Kongress eine große Industrieausstellung sowie vielfältige Möglichkeiten zum kollegialen und interprofessionellen Austausch und Networking.

Auch aktuelle gesundheitspolitische und strukturelle Entwicklungen werden aufgegriffen. Themen wie Ambulantisierung, nachhaltige Krankenhausversorgung, Spezialisierung der Krankenhausapotheke sowie die zukünftige Rolle klinisch-pharmazeutischer Dienstleistungen stehen im Fokus der Diskussionen.

"Krankenhausapotheken sind ein unverzichtbarer Bestandteil einer modernen und sicheren Patientenversorgung." hebt ADKA-Geschäftsführer Christopher Jürgens hervor. "Der ADKA-Jahreskongress verbindet wissenschaftliche Exzellenz mit berufspolitischem Dialog und persönlichem Austausch. Hier entstehen Netzwerke und Impulse für die Weiterentwicklung der Krankenhauspharmazie in Deutschland."

Die ADKA unterstreicht mit dem Jahreskongress ihre Rolle als Berufsverband, als wissenschaftliche Fachgesellschaft und zentrale Plattform für Innovationen in der Krankenhauspharmazie.

Informationen zum Programm und zur Anmeldung unter: www.adka-kongress.de.

Der Bundesverband Deutscher Krankenhausapotheker (ADKA) e.V. vertritt die Interessen von mehr als 90% der in Deutschland tätigen Krankenhausapotheker*innen. Er ist zugleich Berufsverband und wissenschaftliche Fachgesellschaft.

Ausdrückliches Ziel der ADKA ist die wirksame, sichere und wirtschaftliche Arzneimitteltherapie aller Patient*innen, die in deutschen Krankenhäusern behandelt werden. Die ADKA setzt sich dafür ein, die Qualität der Arzneimitteltherapie im Krankenhaus und an den Sektorengrenzen kontinuierlich zu optimieren, Risiken zu minimieren und für die Patient*innen ein größtmögliches Maß an Arzneimitteltherapiesicherheit (AMTS) zu erreichen.

Alle Informationen unter: www.adka.de