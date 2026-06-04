FPÖ Hernals: Ein Bekenntnis zu mehr Sauberkeit darf keine Frage der Parteifarbe sein

Wien (OTS) -

Mit Unverständnis reagiert die FPÖ Hernals auf die Ablehnung ihrer Resolution „Für ein sauberes und lebenswertes Hernals“ durch SPÖ, NEOS, Grüne und KPÖ/Links in der gestrigen Bezirksvertretungssitzung. Lediglich die ÖVP unterstützte den freiheitlichen Antrag.

Die Resolution bekannte sich zu verstärkten Maßnahmen für mehr Sauberkeit, Ordnung und Pflege im öffentlichen Raum und griff damit ein Anliegen auf, das zahlreiche Hernalser täglich beschäftigt. Die von SPÖ-Klubobfrau Christina Steckbauer vorgebrachte Begründung, die FPÖ würde den Bezirk „schlechtreden“, geht für die Freiheitlichen völlig an der Realität vorbei.

„Wer die Augen vor den Problemen verschließt, macht Hernals nicht sauberer. Die Menschen sehen selbst, dass vermüllte Gehsteige, überfüllte Mistkübel, illegale Müllablagerungen und mangelhaft gepflegte öffentliche Flächen in vielen Teilen des Bezirks ein Ärgernis darstellen. Diese Missstände anzusprechen ist keine Schlechtmacherei, sondern verantwortungsvolle Bezirkspolitik“, betont FPÖ-Klubobfrau Petra Janaczek.

Janaczek verweist darauf, dass die FPÖ Hernals bereits konkrete Maßnahmen eingebracht hat. So wurde etwa ein freiheitlicher Antrag auf eine Verstärkung der Waste-Watcher-Kontrollen angenommen. „Wenn bestehende Maßnahmen tatsächlich ausreichend wären, bräuchte es keine zusätzlichen Kontrollen. Offenbar erkennt selbst die Bezirksvertretung Handlungsbedarf – nur ein klares Bekenntnis zu mehr Sauberkeit wollte die linke Mehrheit nicht abgeben.“

Für die FPÖ Hernals bleibt klar: Sauberkeit, Ordnung und ein gepflegtes Ortsbild sind wesentliche Voraussetzungen für Lebensqualität und Sicherheit im Bezirk. Die Freiheitlichen werden sich daher weiterhin konsequent für ein sauberes und lebenswertes Hernals einsetzen.