Weltumwelttag #NowForClimate: Gemeinsam an einer klimafitten Zukunft arbeiten

Wien (OTS) -

#NowForClimate (Jetzt für das Klima) lautet das Motto des heurigen Weltumwelttages am 5. Juni. „Und hier können wirklich alle mitmachen und mithelfen, um gemeinsam an einer besseren, klimafitten und gesünderen Zukunft zu arbeiten“, appelliert Wiens Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Klimaschutz-Maßnahmen der Stadt

Die Stadt Wien setzt sich auf vielen Ebenen konsequent dafür ein das erklärte Ziel der Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen – und auch Maßnahmen zur Klimaanpassung für eine weiterhin sehr hohe Lebensqualität in der Stadt. Sei es mit der Wiener Sonnenstromoffensive, dem Programm „Raus aus Gas“, dem Öffi-Ausbau bis hin zu Klima-Allianzen mit Wiener Unternehmen. Den Rahmen und Überblick dafür bieten das Wiener Klimagesetz (es ist immer noch das einzige in Österreich), der Wiener Klimafahrplan und die Wiener Kreislaufwirtschaft-Strategie „Zirkuläres Wien – eine runde Sache“. Koordiniert und vorangetrieben werden all diese Vorhaben von der Bereichsleitung Klima im Wiener Magistrat.

Mehr Informationen dazu gibt es hier: https://www.wien.gv.at/umwelt/klima

Das Klima können wir alle schützen

„Gleichzeitig kann jede und jeder Wiener*in einen wertvollen Beitrag leisten, dass wir gemeinsam das Ziel einer nachhaltigen, klimafitten und resilienten Stadt erreichen“, erläutert Klimastadtrat Czernohorszky. „Auch viele kleine Schritte tragen dazu bei, dass gemeinsam Großes erreicht werden kann.“

Sei es durch mehr zu Fuß gehen, Rad- oder Öffi-fahren, durch eine gesündere, nachhaltige, fleischreduzierte Ernährung, nachhaltigem Konsum oder auch die Freude, wenn liebgewordene Gegenstände repariert werden können.

Eine große Auswahl an Tipps für mehr Klimaschutz im Alltag hat DIE UMWELTBERATUNG im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz erstellt: https://www.umweltberatung.at/themen-klimaschutz

Appell für den Erhalt des Freiwilligen Umweltjahres

So wie jede*r Einzelne kann aber auch die Österreichische Bundesregierung wichtige Beiträge leisten. „Ein aktuelles Thema in diesem Zusammenhang wäre die Beibehaltung des Freiwilligen Umweltjahres“, betont Klimastadtrat Czernohorszky. Denn aktuell wird über eine Verlängerung des derzeit sechsmonatigen Grundwehrdienstes und des derzeit neunmonatigen Zivildienstes – aber auch der Wegfall des Zivildienstersatzes mit Ausnahme des Gedenkdienstes diskutiert.

„Wien setzt sich vehement dafür ein, dass der Zivildienst auch künftig weiter als Freiwilliges Umweltjahr geleistet werden kann“, betont der Wiener Klimastadtrat. „Denn das Freiwillige Umweltjahr ist ein wichtiger Beitrag für Klimaschutz für Bewusstseinsbildung und zur die zivile Sicherheit Österreichs.“

Dieser Tage wurde ein Wiener Antrag für die Beibehaltung des Freiwilligen Umweltjahres beim Treffen der Landesumweltreferent*innen in Steyr beschlossen. (Schluss)