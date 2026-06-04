48er-Gipfeltreffen: Alles trifft sich auf Wiens Deponie

Wien (OTS) -

Besucht man die größte Deponie Österreichs in der Donaustadt, betritt man eine Oase im Grünen. Wer das bisher noch nicht gewusst hat, kann sich davon beim „48er-Gipfeltreffen“ überzeugen. Auf der Deponie Rautenweg veranstaltet die 48er ihr jährliches Fest mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Das Gelände kann entweder bequem per Bummelzug oder auch aktiv zu Fuß erkundet werden.

Sehens- und erlebenswertes Programm für Groß und Klein

Interessante Programmpunkte sind neben einem 48er-Tandler-Outlet die Klima-Tour, eine Fuhrparkausstellung, das 48er-Museum, ein buntes Kinderprogramm und natürlich die spannenden Escape-Rooms im House of Mist. Und, nicht zu vergessen, Live-Musik. Am Samstag unterhalten piano*drum, das Al Cook Trio und Dennis Jale und am Sonntag neben dem Martin Jank Quartett auch Christl Prager, bratfisch und die Vivid Vocal Vibes rund um Niddl. Der Eintritt ist frei!

Das Programm:

Sa 14-20 Uhr, So 10-18 Uhr

Klima-Tour

Wanderungen auf der Deponie

buntes Kinderprogramm

Rundfahrten mit dem Bummelzug

Escape Rooms im „House of Mist“

48er-Museum

48er-Tandler-Outlet

Fuhrparkausstellung

Gastronomie

Live-Musik:

Samstag, 13.6.2026

15:30 Uhr piano*drum

17:00 Uhr Al Cook Trio – Long Live the Blues

18:30 Uhr Dennis Jale & The Jam Gang Unplugged

Sonntag, 14.6.2026

12:00 Uhr Martin Jank Quartett

14:15 Uhr Das Quartett und Christl Prager

15:30 Uhr bratfisch

16:45 Uhr Vivid Vocal Vibes

Alle Infos unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/gipfeltreffen.html

Ort und Anreise:

Deponie Rautenweg, 22., Rautenweg 83

Buslinien 28A (Haltestelle Halblehenweg); Shuttlebus ab U1-Station Aderklaaer Straße (bei Busstation 520/Sandauergasse, ca. alle 15 Minuten)

Fahrrad-Abstellplatz und Besucher*innen-Parkplatz vorhanden.

Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei zugänglich.

(Schluss) MA48