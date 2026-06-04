- 04.06.2026, 09:30:32
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48er-Gipfeltreffen: Alles trifft sich auf Wiens Deponie
Am 13. und 14. Juni 2026 laden die 48er alle Wiener*innen zum „48er-Gipfeltreffen“, dem Deponie-Fest für die ganze Familie, in den 22. Bezirk ein.
Besucht man die größte Deponie Österreichs in der Donaustadt, betritt man eine Oase im Grünen. Wer das bisher noch nicht gewusst hat, kann sich davon beim „48er-Gipfeltreffen“ überzeugen. Auf der Deponie Rautenweg veranstaltet die 48er ihr jährliches Fest mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie. Das Gelände kann entweder bequem per Bummelzug oder auch aktiv zu Fuß erkundet werden.
Sehens- und erlebenswertes Programm für Groß und Klein
Interessante Programmpunkte sind neben einem 48er-Tandler-Outlet die Klima-Tour, eine Fuhrparkausstellung, das 48er-Museum, ein buntes Kinderprogramm und natürlich die spannenden Escape-Rooms im House of Mist. Und, nicht zu vergessen, Live-Musik. Am Samstag unterhalten piano*drum, das Al Cook Trio und Dennis Jale und am Sonntag neben dem Martin Jank Quartett auch Christl Prager, bratfisch und die Vivid Vocal Vibes rund um Niddl. Der Eintritt ist frei!
Das Programm:
Sa 14-20 Uhr, So 10-18 Uhr
Klima-Tour
Wanderungen auf der Deponie
buntes Kinderprogramm
Rundfahrten mit dem Bummelzug
Escape Rooms im „House of Mist“
48er-Museum
48er-Tandler-Outlet
Fuhrparkausstellung
Gastronomie
Live-Musik:
Samstag, 13.6.2026
15:30 Uhr piano*drum
17:00 Uhr Al Cook Trio – Long Live the Blues
18:30 Uhr Dennis Jale & The Jam Gang Unplugged
Sonntag, 14.6.2026
12:00 Uhr Martin Jank Quartett
14:15 Uhr Das Quartett und Christl Prager
15:30 Uhr bratfisch
16:45 Uhr Vivid Vocal Vibes
Alle Infos unter: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/beratung/gipfeltreffen.html
Ort und Anreise:
Deponie Rautenweg, 22., Rautenweg 83
Buslinien 28A (Haltestelle Halblehenweg); Shuttlebus ab U1-Station Aderklaaer Straße (bei Busstation 520/Sandauergasse, ca. alle 15 Minuten)
Fahrrad-Abstellplatz und Besucher*innen-Parkplatz vorhanden.
Das Veranstaltungsgelände ist barrierefrei zugänglich.
(Schluss) MA48
Rückfragen & Kontakt
Sandra Holzinger
Mediensprecherin „die 48er“
Telefon: +43 1 4000-48283
E-Mail: [email protected]
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