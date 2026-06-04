Lotto: Fünffachjackpot bei Lotto “6 aus 45”, es geht um 5,5 Millionen Euro

Wien (OTS) -

Die Lotto Ziehung am gestrigen Mittwoch endete erneut ohne einen Tipp mit den “sechs Richtigen”. Bis Annahmeschluss hatte niemand die Zahlen 14, 23, 32, 35, 41 und 45 auf einem Tippschein richtig angekreuzt. Damit geht es nun am kommenden Sonntag um einen Fünffachjackpot bei Lotto “6 aus 45”. Es ist dies der fünfte Fünffachjackpot im heurigen Jahr, zwei davon entwickelten sich bisher noch zu einem Sechsfachjackpot weiter. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen am Sonntag 5,5 Millionen Euro.



Es gab zwei Fünfer mit Zusatzzahl, ein Gewinn geht hier nach Tirol, der zweite Fünfer mit Zusatzzahl an einen bzw. eine Spielteilnehmer:in, die via win2day an der Ziehung teilgenommen hatte.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es gestern Abend ebenfalls keinen Sechser. Hier konnten davon allerdings die LottoPlus Fünfer profitieren. Wie in den Spielbedingungen vorgesehen, wurde die Gewinnsumme aus dem Sechser-Rang auf sie aufgeteilt. Jeder der insgesamt 62 LottoPlus Fünfer erhält somit etwas mehr als 6.000 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um etwa 300.000 Euro.