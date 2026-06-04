Kleine Fläche, große Wirkung: Totschnig rückt Moore als Klimaschützer in den Fokus

Wien (OTS) -

Moore zählen zu den wirksamsten natürlichen Verbündeten im Umgang mit Klimawandel, Biodiversitätserhalt und den steigenden Herausforderungen im Wasserhaushalt. Sie speichern Kohlenstoff, halten Wasser in der Landschaft und bieten hochspezialisierten Arten wertvollen Lebensraum. Zum Weltumwelttag am 5. Juni rückt das Bundesministerium für Land und Forstwirtschaft, Klima und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft die Bedeutung intakter Moore in den Fokus. Mit LIFE AMooRe läuft seit 2024 die bislang umfassendste Moorschutzinitiative Österreichs.



Umweltminister Norbert Totschnig: „Moore sind kleine Flächen mit enormer Wirkung. Sie schützen Klima, Wasser und Artenvielfalt gleichzeitig und leisten damit einen wichtigen Beitrag für unsere Umwelt und die kommenden Generationen. Mit LIFE AMooRe setzen wir als BMLUK in ganz Österreich konkrete Maßnahmen zur Renaturierung um. Damit stärken wir den Wasser- und Bodenschutz, erhalten wertvolle Lebensräume und investieren in eine nachhaltige Daseinsvorsorge sowie in resiliente Landschaften mit langfristiger Wirkung.“



Moore als natürliche Klimaschützer und Wasserspeicher

Moore bedecken in Österreich laut Moorinventar rund 44.000 Hektar und damit etwa 0,5 Prozent der Staatsfläche. Gleichzeitig sind mehr als 90 Prozent dieser Flächen beeinträchtigt, vor allem durch frühere Entwässerungen. Entwässerte Moore verlieren ihre wichtigen ökologischen Funktionen: Sie speichern weniger Wasser, setzen Kohlenstoff frei und verlieren ihre charakteristische Artenvielfalt. Durch Wiedervernässung und Renaturierung kann diese Entwicklung schrittweise umgekehrt werden.



Intakte Moore leisten einen wichtigen Beitrag zum Wasserhaushalt. Sie nehmen Niederschläge auf, speichern Wasser und geben es verzögert wieder ab. Damit helfen sie sowohl in Trockenperioden als auch bei Starkregenereignissen. Gleichzeitig tragen Moore zur Verbesserung der Gewässerqualität bei und bieten wertvolle Lebensräume für spezialisierte Tier- und Pflanzenarten.



Christian Schröck, fachlicher Leiter von LIFE AMooRe: „Moore brauchen vor allem eines: Wasser. Moorschutz bedeutet daher, den Mooren Wasser als ihr Lebenselixier zurückzugeben. Das sind Investitionen in unsere Zukunft sowie in lebendige Landschaften, die Wasser und Kohlenstoff speichern und in denen sich moortypische Biodiversität wieder ausbreiten kann.“



LIFE AMooRe: Renaturierung in ganz Österreich

Das Projekt LIFE AMooRe läuft von 2024 bis 2033 und verfügt über ein Budget von 44,23 Mio. Euro, davon 60 Prozent EU-Kofinanzierung. Auf rund 1.400 Hektar werden Renaturierungsmaßnahmen umgesetzt, ergänzt durch Monitoring, Forschung und Bewusstseinsbildung. Beteiligt sind alle neun Bundesländer sowie wissenschaftliche Partner.



Erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. In Tirol wurde 2025 in Nösslach bei Gries am Brenner eines der ersten Renaturierungsprojekte im Rahmen von LIFE AMooRe umgesetzt. Auf rund 1,7 Hektar wurden Maßnahmen zur Wiedervernässung gesetzt, um den natürlichen Wasserhaushalt wiederherzustellen und die ökologische Funktion des Moores zu stärken. Insgesamt werden im Rahmen von LIFE AMooRe Good-Practice-Projekte in rund 40 Moorgebieten in ganz Österreich umgesetzt.



Mit LIFE AMooRe schafft Österreich wichtige Grundlagen für die Umsetzung der Moorstrategie Österreich 2030+ und leistet einen Beitrag zur EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur.



Weiterführende Informationen:

Fotos: https://www.swisstransfer.com/d/bc327b8b-ddbb-41a1-93d2-6425dc7e8112 ((c) Christian Schröck)