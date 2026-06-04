FIFA Fußball WM: Mehr als 200 Public-Viewing-Standorte

Wien (OTS) -

Mit dem Start der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ab 11. Juni live in ORF 1 wird Fußballbegeisterung nicht nur auf den ORF-Plattformen, sondern auch an zahlreichen Public-Viewing-Standorten in ganz Österreich erlebbar. Insgesamt werden knapp 200 Standorte das Turniergeschehen gemeinsam mit den Fans verfolgen. Als offizieller Kooperationspartner des ORF in Wien wird das francis im 9. Bezirk zu einem der zentralen Public-Viewing-Treffpunkte der Bundeshauptstadt. Im Zeitraum von 11. Juni bis 19. Juli 2026 werden dort ausgewählte Spiele der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 live übertragen. Die Location mit großformatiger LED-Wall befindet sich in unmittelbarer Nähe des Franz-Josefs-Bahnhofs und ist damit sowohl öffentlich als auch individuell gut erreichbar.

Für die Dauer des Turniers wird das Gelände im FIFA-WM- und ORF-Look gestaltet. Geplant sind unter anderem ORF-gebrandete Liegestühle und Give-aways für Besucherinnen und Besucher.

Spannendes WM-Programm

Das Public Viewing umfasst zahlreiche attraktive Begegnungen der Vorrunde, darunter Spiele von Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, Belgien, den Niederlanden, Argentinien und der Schweiz. Besondere Aufmerksamkeit gilt natürlich den Spielen des österreichischen Nationalteams. Darüber hinaus werden ausgewählte K.-o.-Spiele, die Halbfinalspiele am 14. und 15. Juli sowie das Finale der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 am 19. Juli übertragen.

Alle Public Viewings in Österreich sind unter https://extra.ORF.at/fussball/wm-public-viewing100.html abrufbar.