GÖD Salzburg: Gertraud Salzmann als Vorsitzende bestätigt

Salzburg (OTS) -

Beim Landeskongress der GÖD Salzburg wurde Gertraud Salzmann als Vorsitzende bestätigt. Seit der Übernahme der Funktion im Februar 2023 hat Salzmann einen umfassenden Modernisierungskurs eingeleitet und die GÖD Salzburg organisatorisch sowie strukturell neu aufgestellt.

Die Vorsitzende unterstrich dabei die Bedeutung der Sozialpartnerschaft und einer starken Interessenvertretung: „Als GÖD Salzburg werden wir die Zukunft entschlossen und mutig mitgestalten und dabei immer die Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es braucht eine bessere Anrechnung der Vordienstzeiten, attraktive Arbeitsbedingungen und faire Entlohnung sowie moderne Arbeitszeitmodelle – dafür werden wir uns auch weiterhin stark machen!“

Auch die Weiterentwicklung des Landesvorstandes, der Ausbau moderner Serviceleistungen für die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst sowie die Übersiedlung an den neuen Standort in der Saint-Julien-Straße 12A in Salzburg wurden angesprochen.

„Unsere neuen Räumlichkeiten stehen nicht nur für einen neuen Standort, sondern auch für unser Selbstverständnis von gewerkschaftlicher Arbeit: zukunftsorientiert, professionell und gleichzeitig menschennah“, betont Salzmann.

Die GÖD Salzburg ist mit derzeit knapp 16.300 Mitgliedern die stärkste Teilgewerkschaft im ÖGB Salzburg und verzeichnet weiterhin steigende Mitgliederzahlen. Für Salzmann ist klar: „Unsere Kolleginnen und Kollegen leisten tagtäglich wertvolle Arbeit für die Menschen in unserem Land. Dafür brauchen sie Anerkennung, gute Arbeitsbedingungen und ausreichend Ressourcen.“

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Eckehard Quin gratulierte Salzmann zur Wiederwahl: „Die GÖD Salzburg steht für Verlässlichkeit, starke Sozialpartnerschaft und eine moderne Interessenvertretung. Gertraud Salzmann und ihr Team leisten tolle Arbeit für die Kolleginnen und Kollegen im Öffentlichen Dienst.“

Auch die beiden Vorsitzenden-Stellvertreter Andreas Gruber und Thomas Thaler betonten die Bedeutung einer starken GÖD Salzburg.

Andreas Gruber erklärte: „Gerade in herausfordernden Zeiten braucht es eine starke Stimme für faire Arbeitsbedingungen, Wertschätzung und Zukunftssicherheit.“

Thomas Thaler verwies auf die erfolgreiche Weiterentwicklung der Organisation: „Durch eine gezielte Neuausrichtung ist es uns gelungen, unseren Servicegedanken konsequent weiterzuentwickeln und uns noch stärker an den Bedürfnissen unserer Mitglieder zu orientieren.“

Zum Abschluss bedankte sich Salzmann für das breite Vertrauen über Fraktionsgrenzen hinweg und blickte optimistisch auf die kommenden Jahre: „Lassen wir uns auch in Zukunft von Mut, Klarheit und Zusammenhalt leiten und setzen wir uns gemeinsam entschlossen für einen starken Öffentlichen Dienst ein.“