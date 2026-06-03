Marchetti: „Österreich wird starke Stimme für Diplomatie und Frieden im UNO-Sicherheitsrat sein“

Wien (OTS) -

„Österreich wird eine starke Stimme für Diplomatie und Frieden im UNO-Sicherheitsrat sein. Unser Land blickt auf eine langjährige, erfolgreiche Geschichte der internationalen Zusammenarbeit zurück und genießt weit über unsere Landesgrenzen hinweg Vertrauen als Ort des diplomatischen Austausches. Bundeskanzler Christian Stocker und die Volkspartei setzen sich unermüdlich dafür ein, diesen Ruf Österreichs auf der Weltbühne mit Taten und wesentlichen Akzenten weiter zu festigen. Umso mehr freut es mich, dass die Weltgemeinschaft uns ihr Vertrauen geschenkt hat und Österreich in der Periode 2027/28 als nicht-ständiges Mitglied wieder einen Sitz im UNO-Sicherheitsrat einnehmen wird“, betont der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Gerade in Zeiten geopolitischer Umbrüche und kriegerischer Auseinandersetzungen werden wir uns als neutrales Land mit einer aktiven Neutralitätspolitik in der Weltpolitik einbringen und unseren Beitrag zu Frieden und Sicherheit leisten. Das Votum der UNO-Generalversammlung ist eine klare Bestätigung für den politischen Kurs der Mitte Österreichs, der auf Verbindung statt Spaltung setzt. Neben einem großen diplomatischen Erfolg ist die Wahl Österreichs ein klarer Handlungsauftrag, den politischen Kurs der Stabilität konsequent fortzusetzen und dem Ausgrenzungskurs einer ,Festung Österreich' à la Herbert Kickl eine entschlossene Absage zu erteilen“, so Marchetti abschließend.