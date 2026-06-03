  • 03.06.2026, 18:35:32
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Lopatka: „Österreich ist im UNO-Sicherheitsrat, das ist ein Sieg für den Dialog”

ÖVP-Außenpolitiksprecher begrüßt die Wahl Österreichs als nicht-ständiges Mitglied für 2027/28

Wien (OTS) - 

„Das ist ein großer Tag für die österreichische Außenpolitik und ein starkes Signal an die internationale Staatengemeinschaft. Bei der Bewerbung um einen Sitz ging es nie um Publicity, sondern darum, der internationalen Gemeinschaft einen Dienst zu erweisen. Die Welt hat heute bestätigt, dass Österreich ein idealer Kandidat ist”, freut sich der außenpolitische Sprecher der Volkspartei, Reinhold Lopatka.

Tragende Säulen der Kandidatur waren Dialogfähigkeit, Vermittlungskompetenz sowie das klare rot-weiß-rote Bekenntnis zu Multilateralismus und Völkerrecht. „Gerade in diesen geopolitisch volatilen Zeiten braucht es den entschlossenen Einsatz für die Stärke des Rechts. Wir werden unsere Teilnahme nützen, um als Vermittler und Brückenbauer Akzente zu setzen, beim Engagement einerseits für Themen abseits unserer traditionellen Außenpolitik wie Abrüstung und Rüstungskontrolle und andererseits wie bei der Eindämmung jener Krisen, die maßgeblich zur illegalen Migration beitragen. Das ist unser Verständnis von verantwortungsvoller Außenpolitik, in der Tradition von Alois Mock, Wolfgang Schüssel und Ursula Plassnik”, so Lopatka.

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